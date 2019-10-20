Черчесов: В матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие замечания делал защитнику команды Георгию Джикии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с шотландцами.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие замечания делал защитнику команды Георгию Джикии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с шотландцами.
«Моё отношение к работе в сборной не меняется с первого дня. У меня в контракте прописана опция продления на два года. Если я его подписал, значит, меня всё устраивает.
Замечания Джикии в матче с Шотландией? Во время матча мне показалось, что Георгий Тамазович стал завидовать лаврам Головина и играть выше него. Пришлось осадить его назад. Ни в коем случае отсебятиной не надо заниматься, будь то 5:0 или 20:0", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, сборная России досрочно завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года.
|Станислав Черчесов
|Стив Кларк
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|57′
|Магомед Оздоев(Александр Головин)
|60′
|Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)
|70′
|Александр Головин(Артем Дзюба)
|84′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Дэвид Маршалл
|2
|Мариу Фернандес
|5
|Майкл Девлин
|13
|Федор Кудряшов
|2
|Лиам Палмер
|5
|Андрей Семенов
|3
|Эндрю Робертсон
|14
|Георгий Джикия
|4
|Чарли Малгру
|7
|Магомед Оздоев
|8
|Джон Макгинн
|17
|Александр Головин
|7
|Роберт Снодграсс
|8
|Дмитрий Баринов
|10
|Каллум Макгрегор
|21
|Алексей Ионов
79′
|6
|Джон Флек
42′81′
|10
|Ильзат Ахметов
|18
|Стюарт Армстронг
|18
|Юрий Жирков
66′
|11
|Райан Фрэйзер
68′
|6
|Денис Черышев
|20
|Райан Кристи
|22
|Артем Дзюба
86′
|9
|Оливер Берк
45′
|19
|Николай Комличенко
|19
|Лоуренс Шенкленд
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Якоб Кехлет(Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен(Дания)
|Боковой судья
|Даниель Нергор(Дания)