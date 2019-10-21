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17:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Ближайший домашний матч сербов в отборе ЧЕ смогут посетить только дети

ЕВРО-2020. Сборная Сербии по футболу проведет ближайший домашний матч отборочного турнира ЕВРО-2020 против команды Люксембурга без зрителей, встречу смогут посетить только дети до 14 лет с сопровождающими взрослыми, сообщает сербское издание РТС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча сборных Сербии и Люксембурга пройдет в Белграде 14 ноября. Как отмечает издание, дисциплинарная инстанция УЕФА наказала Футбольный союз Сербии (ФСС) проведением двух матчей без зрителей (второй — условно) за ненадлежащую организацию домашней игры против команды Португалии (2:4). УЕФА официально пока не объявлял о наказании Сербии, но данную информацию подтвердил представитель ФСС.

По новым правилам УЕФА, сторона, которая наказана домашним матчем без зрителей, имеет право организовать проход на трибуны болельщикам в возрасте до 14 лет с сопровождающими взрослыми. Отбывавшая подобное наказание Федерация футбола Румынии сумела в октябре установить рекорд на матче сборных Румынии и Норвегии (1:1), который в Бухаресте посетило почти 30 тысяч человек, из которых около 27 тысяч были дети.

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