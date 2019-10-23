Зайнутдинов объяснил пропуск матчей за сборную Казахстана в отборе на Евро-2020

Обе встречи прошли в Нур-Султане и завершились поражением подопечных Михала Билека.
— Бахтиер, вы приезжали в расположение сборной в Нур-Султан, однако вскоре покинули расположение команды. Что произошло?
— Я приехал в расположение национальной сборной перед игрой с Кипром. Успел провести пару тренировок в ее составе. Затем мне было сделано обследование колена, которое выявило подозрение на повреждение мениска. Тренерский и медицинский штабы сборной, опасаясь за мое здоровье, решили не рисковать и отправили меня в расположение клуба — «Ростова» для дальнейшего обследования.
— Что потом?
— Я снова прошел медицинское обследование в клубе. Мне сказали, что, несмотря на дискомфорт, беспокоиться не нужно и можно продолжать тренироваться и готовиться к играм чемпионата. Пользуясь случаем, хочу сказать всем болельщикам, что я всей душой люблю Казахстан и благодарен своей стране. Для меня честь — выступать за национальную сборную. Впереди еще две игры в отборочном цикле. Надеюсь, что нам удастся завершить турнир с положительным результатом.
В КФФ прокомментировали отсутствие двух футболистов из зарубежных клубов в сборной Казахстана.
Сборная Казахстана занимает пятое место в своей группе с семью набранными очками. 16 и 20 ноября казахстанцы в гостях сыграют против Сан-Марино и Шотландии соответственно.
Зайнутдинов сыграл за «Ростов» в этом сезоне три матча, забив один гол. Команда Валерия Карпина после 13 туров занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 26 очков.