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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В Сети появилось фото новой эксклюзивной футболки национальной команды России на чемпионат Европы — 2020, сообщает Footy Headlines.

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Новая домашняя форма от компании аdidas получила высокий воротник и манжеты с широким рукавом. Домашняя футболка сборной России имеет воротник белого цвета, а манжеты рукавов разделены синим и белым цветом, что вместе с основанием рубашки воссоздаёт российский флаг. Девиз домашней футболки России на Евро-2020 — «Искусство встречает спорт».

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Источник: Footy Headlines

Ранее сборная России досрочно оформила путёвку в финальную часть чемпионата Европы — 2020.
Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля. Игры турнира состоятся в 12 странах на 12 стадионах. 4 матча Евро-2020 будут сыграны на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Финальный поединок чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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