Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

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В активе российской команды 1474 очка. В 2019 году сборная России провела восемь игр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне на выезде проиграли команде Бельгии (1:3) и в гостях разгромили сборную Казахстана (4:0), в июне российская команда одержала две домашние победы — над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), в сентябре в гостях победила команды Шотландии (2:1) и на своем поле сборную Казахстана (1:0), в октябре российские футболисты дома переиграли шотландцев (4:0) и на выезде разгромили команду Кипра (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года.

Российская сборная показала лучший результат в рейтинге ФИФА с июня 2016 года, когда команда занимала 29-е место. В июле того года россияне опустились на 38-е место.

Первое место в рейтинге продолжает занимать сборная Бельгии (1755 очков). На второй строчке остается сборная Франции (1726), на третьем месте — команда Бразилии (1715).

Следующий матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет 16 ноября в Санкт-Петербурге против бельгийцев. 19 ноября россияне проведут заключительный матч квалификации в гостях против команды Сан-Марино.



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В первой десятке сборная Уругвая обошла команду Португалии и переместилась с шестого на пятое место, сборная Хорватии обошла испанцев, поднявшись с восьмой строчки на седьмую, аргентинцы обогнали колумбийцев и занимают девятое место. Сборные Никарагуа (137-е место) и Южного Судана (162) поднялись на 11 строчек, это лучший результат за месяц. Сборная Маврикия (173) опустилась на 12 мест — худший результат за месяц.

Источник: РИА

Система подсчета очков

После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.

Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами «окон» календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах «окон» (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов — от 3,5 до 6,0.