Сборная Казахстана упала ниже Анголы и Новой Зеландии в рейтинге ФИФА

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В октябрьской версии, опубликованной 24 октября на официальном сайте организации, подопечные Михала Билека теперь занимают 121-е место. Выше располагаются такие команды, как Новая Зеландия, Ангола, Намибия и Зимбабве.

Свои последние матчи казахстанские футболисты провели в октябре в рамках отбора на чемпионат Европы-2020: сначала дома проиграли Кипру (1:2), а затем — Бельгии (0:2).

Лидером рейтинга остается соперник команды России по отборочному турниру сборная Бельгии. В рамках квалификации чемпионата Европы сборные России и Бельгии 16 ноября сыграют в Санкт-Петербурге. 19 ноября команда Станислава Черчесова в заключительном для себя матче квалификации на выезде встретится со сборной Сан-Марино.

Рейтинг ФИФА от 24 октября: