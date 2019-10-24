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12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана упала ниже Анголы и Новой Зеландии в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана потеряла пять позиций в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В октябрьской версии, опубликованной 24 октября на официальном сайте организации, подопечные Михала Билека теперь занимают 121-е место. Выше располагаются такие команды, как Новая Зеландия, Ангола, Намибия и Зимбабве.

Свои последние матчи казахстанские футболисты провели в октябре в рамках отбора на чемпионат Европы-2020: сначала дома проиграли Кипру (1:2), а затем — Бельгии (0:2).

Лидером рейтинга остается соперник команды России по отборочному турниру сборная Бельгии. В рамках квалификации чемпионата Европы сборные России и Бельгии 16 ноября сыграют в Санкт-Петербурге. 19 ноября команда Станислава Черчесова в заключительном для себя матче квалификации на выезде встретится со сборной Сан-Марино.

Рейтинг ФИФА от 24 октября:

1 (1 — место в предыдущей версии рейтинга). Бельгия — 1755 очков,
2 (2). Франция — 1726,
3 (3). Бразилия — 1715,
4 (4). Англия — 1651,
5 (6). Уругвай — 1642,
6 (5). Португалия — 1632,
7 (8). Хорватия — 1631,
8 (7). Испания — 1625,
9 (10). Аргентина — 1617,
10 (9). Колумбия — 1615,
…121 (116). Казахстан — 1157.

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