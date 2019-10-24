Футбольная сборная Беларуси потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА и занимает 86-е место

По сравнению со списком месячной давности белорусская команда опустилась на четыре позиции, имея 1286 очков. За это время подопечные Михаила Мархеля провели два домашних отборочных матча Евро-2020 — сыграли вничью с Эстонией (0:0) и уступили футболистам Нидерландов (1:2). Заключительный матч в квалификационной группе С белорусская дружина проведет 16 ноября в гостях у сборной Германии, занимающей 16-е место в рейтинге ФИФА. Остальные соперники белорусов по отборочному турниру континентального первенства находятся на таких позициях: Нидерланды — 12, Северная Ирландия — 34, Эстония — 104.