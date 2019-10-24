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15:48 (мск), источник: БЕЛТА

Футбольная сборная Беларуси потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА и занимает 86-е место

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольная сборная Беларуси занимает 86-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

По сравнению со списком месячной давности белорусская команда опустилась на четыре позиции, имея 1286 очков. За это время подопечные Михаила Мархеля провели два домашних отборочных матча Евро-2020 — сыграли вничью с Эстонией (0:0) и уступили футболистам Нидерландов (1:2). Заключительный матч в квалификационной группе С белорусская дружина проведет 16 ноября в гостях у сборной Германии, занимающей 16-е место в рейтинге ФИФА. Остальные соперники белорусов по отборочному турниру континентального первенства находятся на таких позициях: Нидерланды — 12, Северная Ирландия — 34, Эстония — 104.

Топ-10 октябрьского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия — 1755 очка,

2. Франция — 1726,

3. Бразилия — 1715,

4. Англия — 1651,

5. Уругвай — 1642,

6. Португалия — 1632,

7. Хорватия — 1631,

8. Испания — 1625,

9. Аргентина — 1617,

10. Колумбия — 1615.

Лучший показатель из стран бывшего СССР у сборной Украины, которая занимает 22-е место, россияне находятся на 37-й позиции.

Следующий рейтинг Международной федерации футбола будет опубликован 28 ноября.

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