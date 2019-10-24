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20:41 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы и венгры сыграли вничью в квалификации юношеского ЧЕ по футболу

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) сыграли вничью с венграми на старте домашнего отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра на поле минского стадиона «Трактор» прошла с преимуществом хозяев, но добиться успеха они не смогли — ничья 0:0.

Второй поединок в квалификационной группе 6 подопечные Андрея Скоробогатько проедут 27 октября со сверстниками из Сербии, а завершат турнир 30 октября игрой с латвийскими футболистами. Сегодня команда Латвии переиграла сербов со счетом 2:1.

В следующий отборочный этап юношеского континентального первенства выйдут команды, занявшие 1−2-е места в 13 квалификационных группах, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи позиции. Финальная стадия юношеского чемпионата Европы пройдет в мае 2020 года в Эстонии.

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