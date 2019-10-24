Белорусы и венгры сыграли вничью в квалификации юношеского ЧЕ по футболу

Игра на поле минского стадиона «Трактор» прошла с преимуществом хозяев, но добиться успеха они не смогли — ничья 0:0.

Второй поединок в квалификационной группе 6 подопечные Андрея Скоробогатько проедут 27 октября со сверстниками из Сербии, а завершат турнир 30 октября игрой с латвийскими футболистами. Сегодня команда Латвии переиграла сербов со счетом 2:1.