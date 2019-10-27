Белорусы уступили сербам во 2-м туре квалификации юношеского ЧЕ по футболу

В сегодняшнем матче с сербами на минском стадионе «Трактор» хозяева открыли счет на 15-й минуте после точного удара Кирилла Зиновича. Пропустив мяч, сербские футболисты заиграли гораздо активнее, и в концовке первой половины игры Борис Крстич дважды поразил ворота белорусов — 2:1 в пользу сербов. После перерыва результат не изменился.

В первом туре соревнований в квалификационной группе 6 подопечные Андрея Скоробогатько сыграли вничью с венгерскими сверстниками (0:0), которые сегодня разгромили команду Латвии со счетом 3:0. На старте латвийские футболисты были сильнее сербов — 2:1.

В заключительном туре белорусы сыграют с Латвией, а венгры встретятся с сербской командой.