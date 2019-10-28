Мархель назвал состав сборной Беларуси на ноябрьские матчи с футболистами Германии и Черногории

Окончательный список из 23 футболистов определится к 11 ноября, когда команда соберется в Минске в техническом центре ассоциации «Белорусская федерация футбола». Подопечные Михаила Мархеля будут тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке до 14 ноября. Затем белорусская сборная отправится в немецкий Менхенгладбах, где 16 ноября проведет заключительный отборочный матч Евро-2020 с командой Германии. После белорусы переместятся в Подгорицу, где 19 ноября проведут товарищеский матч со сборной Черногории.