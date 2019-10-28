Мархель назвал состав сборной Беларуси на ноябрьские матчи с футболистами Германии и Черногории

В предварительный список включен 31 футболист:
вратари — Александр Гутор, Павел Павлюченко (оба — «Динамо», Брест), Сергей Черник, Антон Чичкан (оба — БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);.
защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Олег Веретило, Александр Павловец (оба — «Динамо», Брест), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Захар Волков, Дмитрий Бессмертный (оба — БАТЭ, Борисов), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов («Витебск»), Максим Швецов («Динамо», Минск);.
полузащитники — Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо», Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба — «Минск»), Кирилл Печенин («Витебск»);.
нападающие — Денис Лаптев («Динамо», Брест), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия).
Окончательный список из 23 футболистов определится к 11 ноября, когда команда соберется в Минске в техническом центре ассоциации «Белорусская федерация футбола». Подопечные Михаила Мархеля будут тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке до 14 ноября. Затем белорусская сборная отправится в немецкий Менхенгладбах, где 16 ноября проведет заключительный отборочный матч Евро-2020 с командой Германии. После белорусы переместятся в Подгорицу, где 19 ноября проведут товарищеский матч со сборной Черногории.