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18:29 (мск), источник: ТАСС

УЕФА наказал сборную Болгарии одним матчем без зрителей за расизм со стороны болельщиков

ТАСС, 29 октября. Болгарский футбольный союз (БФС) получил наказание в виде проведения двух матчей (один из которых — условно) национальной сборной при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: Reuters

14 октября во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии (0:6), который прошел в Софии, были зафиксированы проявления расизма со стороны болельщиков. На фоне скандала в отставку подал президент БФС Борислав Михайлов, а также главный тренер сборной Красимир Балаков.

Для Болгарского футбольного союза установлен испытательный срок в два года. УЕФА наложил на федерацию штраф в €75 тыс. за проявление расизма со стороны болельщиков и бросание на поле посторонних предметов, а также штраф в €10 тыс. за нарушение общественного порядка во время исполнения государственного гимна. Также на нарушение порядка во время исполнения гимна на €5 тыс. оштрафована английская сторона.

Сборная Болгарии лишилась шансов на выход на чемпионат Европы через квалификацию, команда занимает последнее место в группе A.

Болгария
0:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Vasil Levski National Stadium, 17481 зритель
Главные тренеры
Красимир БалаковГарет Саутгейт
Голы
Маркус Рэшфорд(Росс Баркли)7′
Росс Баркли(Рахим Стерлинг)20′
Росс Баркли(Харри Кейн)32′
Рахим Стерлинг(Харри Кейн)45+3′
Рахим Стерлинг(Джордан Хендерсон)69′
Харри Кейн85′
Составы команд
23Пламен Илиев
1Джордан Пикфорд
4Георги Пашов
2Киран Триппьер
3Петар Занев
3Бен Чилвелл
15Георгий Терзиев
5Тайрон Мингс
21Камен Хаджиев
6Харри Магуайр
10Ивелин Попов
4Харри Уинкс
7Георгий Костадинов
8Джордан Хендерсон
4′
11Кирил Десподов
9Харри Кейн
9Кристальду Фариас Вандерсон
76′
10Росс Баркли
72′
16Кристиян Малинов
19Мэйсон Маунт
8Георгий Сармов
45′
11Маркус Рэшфорд
76′
12Божидар Краев
21Каллум Уилсон
19Исмаил Иса
68′
7Рахим Стерлинг
73′
18Галин Иванов
17Джейдон Санчо
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)20
2Удары в створ13
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
6Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяИван Бебек(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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