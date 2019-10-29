УЕФА наказал сборную Болгарии одним матчем без зрителей за расизм со стороны болельщиков

14 октября во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии (0:6), который прошел в Софии, были зафиксированы проявления расизма со стороны болельщиков. На фоне скандала в отставку подал президент БФС Борислав Михайлов, а также главный тренер сборной Красимир Балаков.

Для Болгарского футбольного союза установлен испытательный срок в два года. УЕФА наложил на федерацию штраф в €75 тыс. за проявление расизма со стороны болельщиков и бросание на поле посторонних предметов, а также штраф в €10 тыс. за нарушение общественного порядка во время исполнения государственного гимна. Также на нарушение порядка во время исполнения гимна на €5 тыс. оштрафована английская сторона.