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20:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Швейцария в десятке лучших в Европе. Наши юноши достойны похвалы»

Россияне вышли в элитный раунд Евро-2020. Следующая стадия отборочного турнира — в марте.

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Источник: rfs.ru

Обычно рядовой отбор в элитный раунд юношеского чемпионата Европы (U-17) вышел довольно громкой историей. Неожиданно проиграв румынам (0:1), принимавших Россию, Швейцарию и Сан-Марино у себя дома, наша команда под руководством Станислава Коротаева (игроки, родившиеся в 2003 году и позже) оказалась на грани позора: невыхода в следующую стадию. Могли вылететь одновременно с юношами из Сан-Марино и другими европейскими «карликами».

Но в последний момент, проигрывая после первого тайма 0:1 Швейцарии (по оценкам Коротаева, это один из пяти сильнейших коллективов в Европе в своем возрасте), российские футболисты сделали героическое усилие, забили два мяча и прошли дальше с первого места в группе. Героем стал Артем Соколов (РФС его характеризует как «системообразующего игрока команды»): сначала реализовал пенальти, а потом забил с игры. Теперь юношей ожидает жеребьевка, а в марте — элитный раунд.

Выступление российской сборной в Румынии оценил Юрий Смирнов, который долгое время возглавлял спортивный департамент РФС. Он не считает, что команда Коротаева должна была с легкостью проходить отборочный раунд.

— Вообще группа была без двух явных аутсайдеров, поэтому за выход в элитный раунд стоит команду похвалить, — сказал Смирнов корреспонденту «СЭ». — С румынами мы всегда играли непросто, хоть и побеждали их регулярно. Но вылет из такой группы я не назвал бы позором. Группа все-таки сложная. Проигрыш румынам заставил нашу команду собраться, Соколов забил два, и мы прошли дальше. Ребята — действительно молодцы.

— Швейцарцы действительно команда из первой пятерки, как о ней говорит Коротаев?


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— Швейцарские юноши играют традиционно сильно, даже при мне они нас уже обыгрывали. Но, конечно, это точно не топ-5 европейских сборных. В этом возрасте есть совершенно непроходимые французы с физически крепкими темнокожими парнями в составе, после них — англичане, голландцы, испанцы, немцы, португальцы. Так что Швейцария — это, скажем так, где-то уровень первой десятки.

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— При вас команды на этом этапе проваливали отборочный раунд? Или неизменно проходили в элиту?

— Я хорошо помню, как на этой же стадии «отвалился» 1992-й год рождения, мы играли дома — в Новороссийске. Всю нашу команду обыграл один словенский форвард, не помню его имя. При мне больше подобных случаев не припомню, но когда я уже не работал, другие команды тоже не проходили дальше. Все-таки на уровне юношей у нас регулярно происходят успехи, валимся уже потом.

— Почему же?

— Знаете, у нас в стране система подготовки резерва основана на подготовке команд, а не индивидуально игроков. Поэтому на уровне 16−17 лет у нас могут быть какие-то успехи — выходы в финал и так далее. Но уже в 19 лет шансов нет, нас бьют жестко все подряд. Почему? Потому что там готовят игроков, а не команды. Это понимают абсолютно все, но при этом никто ничего делать не хочет. Как это было при мне, так и сейчас: если ты проигрываешь свой возраст в Первенстве Москвы, тебя снимают с должности. И это тянется из года в год. А в Голландии 1984-й год проигрывал, проигрывал… а потом — раз, и получился Весли Снайдер.

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