«Швейцария в десятке лучших в Европе. Наши юноши достойны похвалы»
Россияне вышли в элитный раунд Евро-2020. Следующая стадия отборочного турнира — в марте.
Россияне вышли в элитный раунд Евро-2020. Следующая стадия отборочного турнира — в марте.
Обычно рядовой отбор в элитный раунд юношеского чемпионата Европы (U-17) вышел довольно громкой историей. Неожиданно проиграв румынам (0:1), принимавших Россию, Швейцарию и
Но в последний момент, проигрывая после первого тайма 0:1 Швейцарии (по оценкам Коротаева, это один из пяти сильнейших коллективов в Европе в своем возрасте), российские футболисты сделали героическое усилие, забили два мяча и прошли дальше с первого места в группе. Героем стал Артем Соколов (РФС его характеризует как «системообразующего игрока команды»): сначала реализовал пенальти, а потом забил с игры. Теперь юношей ожидает жеребьевка, а в марте — элитный раунд.
— Вообще группа была без двух явных аутсайдеров, поэтому за выход в элитный раунд стоит команду похвалить, — сказал Смирнов корреспонденту «СЭ». — С румынами мы всегда играли непросто, хоть и побеждали их регулярно. Но вылет из такой группы я не назвал бы позором. Группа
— Швейцарцы действительно команда из первой пятерки, как о ней говорит Коротаев?
— Швейцарские юноши играют традиционно сильно, даже при мне они нас уже обыгрывали. Но, конечно, это точно не топ-5 европейских сборных. В этом возрасте есть совершенно непроходимые французы с физически крепкими темнокожими парнями в составе, после них — англичане, голландцы, испанцы, немцы, португальцы. Так что Швейцария — это, скажем так,
— При вас команды на этом этапе проваливали отборочный раунд? Или неизменно проходили в элиту?
— Я хорошо помню, как на этой же стадии «отвалился» 1992-й год рождения, мы играли дома — в Новороссийске. Всю нашу команду обыграл один словенский форвард, не помню его имя. При мне больше подобных случаев не припомню, но когда я уже не работал, другие команды тоже не проходили дальше.
— Почему же?
— Знаете, у нас в стране система подготовки резерва основана на подготовке команд, а не индивидуально игроков. Поэтому на уровне 16−17 лет у нас могут быть