Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Падерборн
30
Футбол. Премьер-лига
2.11
Динамо
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
2.11
Уфа
Локомотив
Футбол. Зарубежный
2.11
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Зарубежный
2.11
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
47Тедеско одержал первую победу в «Спартаке»
1615 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет
20:02 (мск), источник: ТАСС

Первый канал в прямом эфире покажет матч отбора ЧЕ-2020 между командами России и Бельгии

ТАСС, 1 ноября. Первый канал в прямом эфире покажет матч сборной России против команды Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает дирекция общественных связей Первого канала.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча против команды Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге, начало — 20:00 мск. В первом матче, который прошел 21 марта в Бельгии, российская команда потерпела поражение со счетом 1:3.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Также в октябре участие в финальной стадии европейского первенства себе гарантировали сборные Бельгии, Испании, Италии, Польши и Украины.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро

После восьми игр российская национальная команда занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Читайте также
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Наш чемпион не просто может, а должен выносить Канело
Российский фигурист уступил только чемпиону мира в Гренобле
Московский ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги
Французские фигуристы установили мировой рекорд в ритм-танце
Омский «Авангард» прервал серию из трех поражений в КХЛ
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь