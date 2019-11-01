Первый канал в прямом эфире покажет матч отбора ЧЕ-2020 между командами России и Бельгии

Встреча против команды Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге, начало — 20:00 мск. В первом матче, который прошел 21 марта в Бельгии, российская команда потерпела поражение со счетом 1:3.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Также в октябре участие в финальной стадии европейского первенства себе гарантировали сборные Бельгии, Испании, Италии, Польши и Украины.