Сборная Казахстана объявила состав на заключительные матчи отбора на Евро-2020

вратари: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»); защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все — «Астана»), Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»), Олжас Керимжанов («Жетысу»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия); полузащитники: Юрий Перцух («Астана»), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия); нападающие: Максим Федин («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Абат Аймбетов («Актобе»).

Резерв: Владимир Плотников, Еркебулан Сейдахмет (оба — «Кайрат»), Асланбек Какимов («Актобе»), Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев, Сергей Хижниченко (все — «Астана»), Аслан Дарабаев, Еркин Тапалов, Айбар Жаксылыков (все — «Жетысу»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Марат Быстров, Тимур Досмагамбетов, Тохтар Жангылышбай (все — «Ордабасы»), Виктор Дмитренко, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек, Руслан Валиуллин, Дмитрий Мирошниченко (все — «Тобол»), Геворг Наджарян («Шахтер»).