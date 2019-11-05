Сборная Казахстана объявила состав на заключительные матчи отбора на Евро-2020
Подопечные Билека сыграют против
Подопечные Билека сыграют против
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек назвал футболистов, вызванных на заключительные матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Казахстанские футболисты сыграют на выезде 16 ноября против сборной
В список вошли 23 игрока:
вратари: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»);
защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все — «Астана»), Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»), Олжас Керимжанов («Жетысу»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия);
полузащитники: Юрий Перцух («Астана»), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия);
нападающие: Максим Федин («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Абат Аймбетов («Актобе»).
Резерв: Владимир Плотников, Еркебулан Сейдахмет (оба — «Кайрат»), Асланбек Какимов («Актобе»), Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев, Сергей Хижниченко (все — «Астана»), Аслан Дарабаев, Еркин Тапалов, Айбар Жаксылыков (все — «Жетысу»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Марат Быстров, Тимур Досмагамбетов, Тохтар Жангылышбай (все — «Ордабасы»), Виктор Дмитренко, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек, Руслан Валиуллин, Дмитрий Мирошниченко (все — «Тобол»), Геворг Наджарян («Шахтер»).
После восьми туров сборная Казахстана занимает предпоследнее, пятое место в отборочной группе, набрав семь очков. В активе Шотландии девять баллов, у Кипра — десять, а