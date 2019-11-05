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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана объявила состав на заключительные матчи отбора на Евро-2020

Подопечные Билека сыграют против Сан-Марино и Шотландии.

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Источник: Reuters

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек назвал футболистов, вызванных на заключительные матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Казахстанские футболисты сыграют на выезде 16 ноября против сборной Сан-Марино, 19 ноября — против Шотландии.

В список вошли 23 игрока:

вратари: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»);
защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все — «Астана»), Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»), Олжас Керимжанов («Жетысу»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия);
полузащитники: Юрий Перцух («Астана»), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия);
нападающие: Максим Федин («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Абат Аймбетов («Актобе»).


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Резерв: Владимир Плотников, Еркебулан Сейдахмет (оба — «Кайрат»), Асланбек Какимов («Актобе»), Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев, Сергей Хижниченко (все — «Астана»), Аслан Дарабаев, Еркин Тапалов, Айбар Жаксылыков (все — «Жетысу»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Марат Быстров, Тимур Досмагамбетов, Тохтар Жангылышбай (все — «Ордабасы»), Виктор Дмитренко, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек, Руслан Валиуллин, Дмитрий Мирошниченко (все — «Тобол»), Геворг Наджарян («Шахтер»).

После восьми туров сборная Казахстана занимает предпоследнее, пятое место в отборочной группе, набрав семь очков. В активе Шотландии девять баллов, у Кипра — десять, а Сан-Марино очков пока не набрал. На Евро-2020 от группы вышли сборные Бельгии (24) и России (21).

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