Жемалетдинов, Фомин, Чистяков, Комличенко — в составе сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Сборная России объявила состав команды на предстоящие матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и
Сборная России объявила состав команды на предстоящие матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и
Всего в список включены 25 футболистов.
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»).
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.