Черчесов: Футболист Фомин вызван в сборную России за стабильную игру

Источник: AP 2019

Фомин впервые вызван на сбор российской национальной команды. 22-летний полузащитник в текущем сезоне провел в составе «Уфы» 16 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

«Фомин — игрок молодежной сборной прошлого созыва, с первых туров играет, несколько голов забил. Играет стабильно, поэтому мы решили его посмотреть. У нас до чемпионата Европы осталось два сбора — ноябрьский и мартовский. Если ситуация позволяет, мы посмотрим его», — сказал Черчесов.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 16.11.2019, 20:00 Россия - Бельгия -

На прошлый сбор команды в октябре был вызван один из лучших бомбардиров чемпионата России текущего сезона Александр Соболев («Крылья Советов»), который в этот раз приглашения не получил. «Сбор тот прошел, мы смотрим, кто как себя проявляет в чемпионате, отсюда у нас такие решения. Соболев после сборной себя в чемпионате не до конца проявил, поэтому мы приняли такое решение», — отметил Черчесов.

По словам тренера, также не проявил себя на прошлом сборе и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. «Футболист себя там не проявил и после этого в чемпионате выступает не так хорошо», — подчеркнул тренер.