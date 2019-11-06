Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины из-за политики

Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 года, но перестал вызываться в национальную команду после того, как зимой 2019-го перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит». Всего за сборную 30-летний защитник провел 54 матча, забив пять мячей.