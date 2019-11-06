Стали известны участники «Матча звезд» перед игрой Россия — Бельгия
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Матч звезд» с участием бывших футболистов сборной России пройдет в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Матч звезд» с участием бывших футболистов сборной России пройдет в
Матч группы I между сборными России и Бельгии пройдет в
РФС подготовил для болельщиков масштабную программу, включающую медийную кампанию,
Соперниками болельщиков в «Матче звезд» станут Владислав Радимов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Сычев, Андрей Тихонов, Вячеслав Малафеев, Егор Титов, Евгений Алдонин и Дмитрий Сенников.
Кроме того, на одном из этажей арены болельщики смогут послушать оркестр Мариинского театра, увидеть различные фотоэкспозиции и получить
«Кульминацией развлекательной программы, которая возьмёт старт за три часа до матча, станет концертная постановка “Симфоническое КИНО” с хитами легендарной группы в исполнении симфонического оркестра и гитариста группы Юрия Каспаряна. Получасовой концерт пройдет в чаше стадиона и завершится за несколько минут до стартового свистка», — говорится в релизе.