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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны участники «Матча звезд» перед игрой Россия — Бельгия

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Матч звезд» с участием бывших футболистов сборной России пройдет в Санкт-Петербурге перед игрой отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии, сообщается в релизе Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Матч группы I между сборными России и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября. Обе команды уже гарантировали себе выход в финальную часть ЕВРО-2020.

РФС подготовил для болельщиков масштабную программу, включающую медийную кампанию, автограф-сессии со звездами футбола, публичные трансляции матча и активности перед стадионом.

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Соперниками болельщиков в «Матче звезд» станут Владислав Радимов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Сычев, Андрей Тихонов, Вячеслав Малафеев, Егор Титов, Евгений Алдонин и Дмитрий Сенников.

Кроме того, на одном из этажей арены болельщики смогут послушать оркестр Мариинского театра, увидеть различные фотоэкспозиции и получить мастер-классы от студии музея «Эрмитаж».

«Кульминацией развлекательной программы, которая возьмёт старт за три часа до матча, станет концертная постановка “Симфоническое КИНО” с хитами легендарной группы в исполнении симфонического оркестра и гитариста группы Юрия Каспаряна. Получасовой концерт пройдет в чаше стадиона и завершится за несколько минут до стартового свистка», — говорится в релизе.

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