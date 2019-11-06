Стали известны участники «Матча звезд» перед игрой Россия — Бельгия

Источник: РИА "Новости"

Матч группы I между сборными России и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября. Обе команды уже гарантировали себе выход в финальную часть ЕВРО-2020.

РФС подготовил для болельщиков масштабную программу, включающую медийную кампанию, автограф-сессии со звездами футбола, публичные трансляции матча и активности перед стадионом.

Соперниками болельщиков в «Матче звезд» станут Владислав Радимов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Сычев, Андрей Тихонов, Вячеслав Малафеев, Егор Титов, Евгений Алдонин и Дмитрий Сенников.

Кроме того, на одном из этажей арены болельщики смогут послушать оркестр Мариинского театра, увидеть различные фотоэкспозиции и получить мастер-классы от студии музея «Эрмитаж».