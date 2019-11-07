Представлен официальный мяч ЕВРО-2020 Uniforia

Название Uniforia составлено из слов «единство» (unity) и «эйфория» (euphoria). Именно эти чувства должен вызвать у европейцев турнир в год 60-летия первого в истории чемпионата Европы по футболу. Новый мяч призван олицетворять инклюзивность, равный доступ к празднику спорта для всех.

В дизайне мяча Uniforia можно увидеть пересечение мостов, размытие границ и разнообразие, которым отличается предстоящий уникальный турнир.

«При создании официального мяча мы всегда стремимся отразить в нем культуру места проведения турнира: чем живут люди, какой там дух улиц, — объяснила Аника Мари Кенно, дизайнер продукции “Adidas”. — Мы решили, что у всех наших европейских больших городов есть потребность к объединению ради позитивных перемен в будущем. ЕВРО-2020 — одно из самых масштабных событий в спортивном мире и отличная возможность продемонстрировать силу единства и в очередной раз показать, что спорт объединяет людей, их идеи и творческий потенциал».

Дизайн мяча Uniforia состоит из широких черных полос с размытыми краями в виде мазков кисти художника, что символизирует размытие границ как характерную особенность необычного трансконтинентального формата ЕВРО-2020. Поверх этих широких мазков идут яркие разноцветные линии, которые напоминают о том, что турнир пройдет в разных странах и представит их характерные культурные особенности.