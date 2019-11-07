Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет сборной Россиив предстоящих матчах отбора к чемпионату Европы-2020 с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет сборной Россиив предстоящих матчах отбора к чемпионату Европы-2020 с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и
Сообщается, что данное решение связано с травмой мышц передней поверхности бедра, которую футболист получил в игре группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля» 5-го ноября. Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной.
Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды. Но игрок останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии.
В текущем сезоне Черышев провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету три игры за сборную России, два забитых мяча и две результативные передачи.