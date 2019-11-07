Мбаппе и Гризманн вызваны в сборную Франции на заключительные матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав команды на заключительные отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав команды на заключительные отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года.
Французам предстоит сыграть с национальными командами Молдавии (14 ноября) и Албании (17 ноября).
Вратари: Альфонс Ареола («Реал»), Стив Манданда («Марсель), Майк Меньян («Лилль»).
Защитники: Лука Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»).
Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Тангай Н’Домбеле («Тоттенхэм»), Корантен Толиссо («Бавария»).
Нападающие: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Антуан Гризманн («Барселона»), Набиль Фекир («Бетис»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Тома Лемар («Атлетико»).