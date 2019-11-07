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17:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе и Гризманн вызваны в сборную Франции на заключительные матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав команды на заключительные отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

Французам предстоит сыграть с национальными командами Молдавии (14 ноября) и Албании (17 ноября).

Вратари: Альфонс Ареола («Реал»), Стив Манданда («Марсель), Майк Меньян («Лилль»).

Защитники: Лука Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Тангай Н’Домбеле («Тоттенхэм»), Корантен Толиссо («Бавария»).

Нападающие: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Антуан Гризманн («Барселона»), Набиль Фекир («Бетис»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Тома Лемар («Атлетико»).

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