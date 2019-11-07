Представлена форма сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года

Источник: РИА "Новости"

Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Форма вратарей не претерпела изменений.

«Есть ли зависимость формы от игры сборной? Результат зависит от спортивной формы, а не от той, которую носишь на себе. Мы обычно сами всегда выбираем себе форму. Я на много вещей обращаю внимание», — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года после победы над киприотами (5:0) в матче отборочного турнира. В заключительных играх отбора россияне встретятся с командами Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). В турнирной таблице группы I подопечные Черчесова занимают второе место, набрав 21 очко. Лидируют бельгийцы с 24 очками, третье место занимает команда Кипра (10 очков), следом идут сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).