Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
АПОЭЛ
Карабах
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Дюделанж
Севилья
04
Футбол. Еврокубки
перерыв
Копенгаген
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Лугано
Мальме
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Базель
Хетафе
11
Футбол. Еврокубки
перерыв
Краснодар
Трабзонспор
20
Футбол. Еврокубки
перерыв
Русенборг
Спортинг
02
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЛАСК
ПСВ
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лацио
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЧФР
Ренн
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Стандард Л
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Эспаньол
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Александрия
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Партизан
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
АЗ
05
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
11«Зенит» не смог обыграть ЦСКА, но первый круг закончил на первом месте
20:28 (мск), источник: ТАСС

Представлена форма сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. В Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Форма вратарей не претерпела изменений.

«Есть ли зависимость формы от игры сборной? Результат зависит от спортивной формы, а не от той, которую носишь на себе. Мы обычно сами всегда выбираем себе форму. Я на много вещей обращаю внимание», — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года после победы над киприотами (5:0) в матче отборочного турнира. В заключительных играх отбора россияне встретятся с командами Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). В турнирной таблице группы I подопечные Черчесова занимают второе место, набрав 21 очко. Лидируют бельгийцы с 24 очками, третье место занимает команда Кипра (10 очков), следом идут сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Ничего страшного с Загитовой не происходит. Она просто взрослеет
«Локо» еще может выйти в плей-офф ЛЧ. Для этого нужны две победы
Российскому спорту предрекли «самые серьезные санкции»
Средний возраст сборной России по биатлону как у тренера шведов
Щербакова в битве с судьями. Главные интриги «Гран-при Китая»
Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
«Краснодар» играет с «Трабзонспором» в Лиге Европы (трансляция)
Российские хоккеисты играют с Финляндией (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь