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20:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исполком федерации футбола Армении утвердил главного тренера сборной

ЕВРО-2020. Исполком федерации футбола Армении (ФФА) утвердил в четверг Абраама Хашманяна на посту тренера национальной сборной, сообщил журналистам президент ФФА Артур Ванецян.

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Источник: Спорт РИА Новости

О назначении Хашманяна пресс-служба федерации сообщила в среду. Отмечалось, что контракт рассчитан до 30 ноября 2020 года. Ванецян тогда заявил, что отдал предпочтение одному из самых опытных армянских специалистов. В четверг член исполкома ФФА, министр здравоохранения страны Арсен Торосян заявил, что тренера назначили с нарушениями, так как этот вопрос входит исключительно в компетенцию исполкома, и не исключил, что исполком может вынести вотум недоверия президенту федерации.

«Сегодня состоялось очередное заседание исполкома федерации футбола Армении, в повестке был один вопрос — назначение главного тренера. Была выдвинута кандидатура Хашманяна. Все присутствовавшие на заседании члены исполкома поддержали его кандидатуру. С этого момента Хашманян официально считается главным тренером сборной», — сказал Ванецян.


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Он отметил, что согласно поправкам в устав ФФА от 26 июня 2019 года тренеров национальных сборных назначает президент федерации. «Вопрос в том, что новый устав не был внесен в госрегистр по вине сотрудника федерации, который отнес документы в Агентство государственной регистрации юридических лиц не в июне, а в октябре», — сказал глава ФФА.

Ванецян добавил, что назначено служебное расследование, и должностные лица федерации ответят за оплошность. «Аппарат федерации не проинформировал меня, что устав пока не внесен в госрегистр. Формально это должно произойти завтра. Была чисто техническая ошибка, допущенная одним из сотрудников», — сказал он.

Место главного тренера сборной Армении оставалось вакантным с 18 октября после отставки Армена Гюльбудагянца, который покинул свой пост, объяснив это неудачным выступлением команды в квалификации чемпионата Европы-2020. Специалист возглавлял сборную Армении с октября 2018 года. Хашманян в советские годы играл за ереванский «Арарат», выступавший в высшей лиге чемпионата СССР. После завершения карьеры футболиста он тренировал армянские клубы «Киликия», «Гандзасар», «Арарат», «Алашкерт», молодежные сборные Армении в возрасте до 19 лет и до 21 года.

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