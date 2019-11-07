Исполком федерации футбола Армении утвердил главного тренера сборной
ЕВРО-2020. Исполком федерации футбола Армении (ФФА) утвердил в четверг Абраама Хашманяна на посту тренера национальной сборной, сообщил журналистам президент ФФА Артур Ванецян.
ЕВРО-2020. Исполком федерации футбола Армении (ФФА) утвердил в четверг Абраама Хашманяна на посту тренера национальной сборной, сообщил журналистам президент ФФА Артур Ванецян.
О назначении Хашманяна
«Сегодня состоялось очередное заседание исполкома федерации футбола Армении, в повестке был один вопрос — назначение главного тренера. Была выдвинута кандидатура Хашманяна. Все присутствовавшие на заседании члены исполкома поддержали его кандидатуру. С этого момента Хашманян официально считается главным тренером сборной», — сказал Ванецян.
Он отметил, что согласно поправкам в устав ФФА от 26 июня 2019 года тренеров национальных сборных назначает президент федерации. «Вопрос в том, что новый устав не был внесен в госрегистр по вине сотрудника федерации, который отнес документы в Агентство государственной регистрации юридических лиц не в июне, а в октябре», — сказал глава ФФА.
Ванецян добавил, что назначено служебное расследование, и должностные лица федерации ответят за оплошность. «Аппарат федерации не проинформировал меня, что устав пока не внесен в госрегистр. Формально это должно произойти завтра. Была чисто техническая ошибка, допущенная одним из сотрудников», — сказал он.
Место главного тренера сборной Армении оставалось вакантным с 18 октября после отставки Армена Гюльбудагянца, который покинул свой пост, объяснив это неудачным выступлением команды в квалификации чемпионата Европы-2020. Специалист возглавлял сборную Армении с октября 2018 года. Хашманян в советские годы играл за ереванский «Арарат», выступавший в высшей лиге чемпионата СССР. После завершения карьеры футболиста он тренировал армянские клубы «Киликия», «Гандзасар», «Арарат», «Алашкерт», молодежные сборные Армении в возрасте до 19 лет и до 21 года.