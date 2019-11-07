Исполком федерации футбола Армении утвердил главного тренера сборной

Источник: Спорт РИА Новости

О назначении Хашманяна пресс-служба федерации сообщила в среду. Отмечалось, что контракт рассчитан до 30 ноября 2020 года. Ванецян тогда заявил, что отдал предпочтение одному из самых опытных армянских специалистов. В четверг член исполкома ФФА, министр здравоохранения страны Арсен Торосян заявил, что тренера назначили с нарушениями, так как этот вопрос входит исключительно в компетенцию исполкома, и не исключил, что исполком может вынести вотум недоверия президенту федерации.

«Сегодня состоялось очередное заседание исполкома федерации футбола Армении, в повестке был один вопрос — назначение главного тренера. Была выдвинута кандидатура Хашманяна. Все присутствовавшие на заседании члены исполкома поддержали его кандидатуру. С этого момента Хашманян официально считается главным тренером сборной», — сказал Ванецян.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Он отметил, что согласно поправкам в устав ФФА от 26 июня 2019 года тренеров национальных сборных назначает президент федерации. «Вопрос в том, что новый устав не был внесен в госрегистр по вине сотрудника федерации, который отнес документы в Агентство государственной регистрации юридических лиц не в июне, а в октябре», — сказал глава ФФА.

Ванецян добавил, что назначено служебное расследование, и должностные лица федерации ответят за оплошность. «Аппарат федерации не проинформировал меня, что устав пока не внесен в госрегистр. Формально это должно произойти завтра. Была чисто техническая ошибка, допущенная одним из сотрудников», — сказал он.