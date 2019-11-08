Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Норвич
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Леганес
Все события
Фоторепортажи
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
13:27 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин получил вызов в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг стало известно, что из-за травмы в заключительных матчах отборочного турнира европейского первенства не сможет принять участие полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев. Он получил повреждение в матче Лиги чемпионов против французского «Лилля».

Матч против сборной Бельгии российская команда проведет в Санкт-Петербурге 16 ноября, со сборной Сан-Марино россияне встретятся на выезде 19 ноября.

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 16.11.2019, 20:00

Россия-Бельгия-

После победы над сборной Кипра команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Ничего страшного с Загитовой не происходит. Она просто взрослеет
15-летняя российская фигуристка лидирует на Гран-при Китая
Минспорт утвердил главного тренера сборной России по биатлону
Россияне набрали девять очков в матче «Вашингтона» и «Флориды»
Семак рассказал о первом разговоре с Кокориным после тюрьмы
Брат Хабиба Нурмагомедова уложился в вес перед дебютом в UFC
Канадский тренер рассказал, за что его уволили из клуба КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь