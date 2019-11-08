Футболист «Зенита» Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020

В четверг стало известно, что из-за травмы в заключительных матчах отборочного турнира европейского первенства не сможет принять участие полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев. Он получил повреждение в матче Лиги чемпионов против французского «Лилля».

Матч против сборной Бельгии российская команда проведет в Санкт-Петербурге 16 ноября, со сборной Сан-Марино россияне встретятся на выезде 19 ноября.