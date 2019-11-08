Футболист «Зенита» Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полузащитник
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полузащитник
В четверг стало известно, что
Матч против сборной Бельгии российская команда проведет в
После победы над сборной Кипра команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и