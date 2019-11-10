Ахметов вызван в сборную России вместо Баринова на матчи отбора ЕВРО-2020

«Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это связано с тем, что игрок “Локомотива” Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение. Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Учитывая то, что минимальный срок лечения составляет 10 дней, принято решение оставить футболиста в расположении клуба», — говорится в сообщении.