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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Все билеты на матч отбора ЕВРО-2020 Россия — Бельгия проданы

ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Все билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Россия — Бельгия реализованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 16 ноября и начнется в 20:00 мск. Сборная Бельгии после восьми игр набрала 24 очка, россияне идут вторыми, отставая на три балла. Обе команды досрочно вышли в финальную стадию ЕВРО-2020.

«Все билеты на матч реализованы», — сказали в пресс-службе РФС.

Стадион «Санкт-Петербург» вмещает около 68 тысяч зрителей.

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