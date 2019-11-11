Все билеты на матч отбора ЕВРО-2020 Россия — Бельгия проданы
ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Все билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Россия — Бельгия реализованы, сообщили РИА Новости в
ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Все билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Россия — Бельгия реализованы, сообщили РИА Новости в
Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 16 ноября и начнется в 20:00 мск. Сборная Бельгии после восьми игр набрала 24 очка, россияне идут вторыми, отставая на три балла. Обе команды досрочно вышли в финальную стадию ЕВРО-2020.
«Все билеты на матч реализованы», — сказали в
Стадион «Санкт-Петербург» вмещает около 68 тысяч зрителей.