Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.11
Парма
Рома
20
Футбол. Зарубежный
10.11
Фрайбург
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
10.11
Хетафе
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
10.11
Ювентус
Милан
10
Футбол. Зарубежный
10.11
Бетис
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
10.11
Марсель
Лион
21
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
21:44 (мск), источник: ТАСС

Первый канал в прямом эфире покажет футбольный матч Сан-Марино — Россия

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет матч сборной России против команды Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей Первого канала.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 19 ноября в Серравалле, начало — 22:45 мск. В первом матче, который прошел 8 июня в Саранске, российская команда одержала крупную победу со счетом 9:0.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 19.11.2019, 22:45

Сан-Марино-Россия-

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Также в октябре участие в финальной стадии европейского первенства себе гарантировали сборные Бельгии, Испании, Италии, Польши и Украины.

В субботу сборная России сыграет с командой Бельгии в Санкт-Петербурге (начало — 20:00 мск). После восьми игр российская национальная команда занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сан-Марино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шотландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кипр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Даниил Медведев стартовал с поражения на Итоговом турнире АТР
Все билеты на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия проданы
Леонид Федун прокомментировал работу Тедеско в «Спартаке»
СМИ узнали зарплату Леонида Слуцкого в «Витессе»
Две московские команды претендуют на футболиста сборной России
«Ювентус» не накажет Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Клуб НХЛ выведет из обращения номер российского хоккеиста
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь