Первый канал в прямом эфире покажет футбольный матч Сан-Марино — Россия
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет матч сборной России против команды
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет матч сборной России против команды
Встреча пройдет 19 ноября в Серравалле, начало — 22:45 мск. В первом матче, который прошел 8 июня в Саранске, российская команда одержала крупную победу со счетом 9:0.
Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Также в октябре участие в финальной стадии европейского первенства себе гарантировали сборные Бельгии, Испании, Италии, Польши и Украины.
В субботу сборная России сыграет с командой Бельгии в