Первый канал в прямом эфире покажет футбольный матч Сан-Марино — Россия

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 19 ноября в Серравалле, начало — 22:45 мск. В первом матче, который прошел 8 июня в Саранске, российская команда одержала крупную победу со счетом 9:0.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 19.11.2019, 22:45 Сан-Марино - Россия -

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Также в октябре участие в финальной стадии европейского первенства себе гарантировали сборные Бельгии, Испании, Италии, Польши и Украины.