Крутая мотивация перед Бельгией: Россия никогда не побеждала лидера рейтинга ФИФА

Источник: Спорт-Экспресс

Знаете ли вы, что Россия еще ни разу не обыгрывала лидера рейтинга ФИФА? Было всего две ничьи в товарищеских матчах — с Бразилией в 1996-м и с Францией в 2002-м. Впрочем, и играли не так уж часто — всего пять поединков за российскую историю.

Самая крутая победа, если брать в расчет исключительно рейтинг, — над шедшей на второй строчке Францией (3:2). Кто в 99-м интересовался футболом, обязательно вспомнит ту встречу. И бенефис тогдашнего зенитовца, а ныне прожженого спартаковца Александра Панова.

Были еще две победы над сборными из тoп-5 — при Фабио Капелло и Леониде Слуцком обыгрывали Португалию в 2012-м и 2015-м. На этом все. 3 выигрыша в 24 матчах. Не густо.

Источник: Спорт-Экспресс

Но логично, учитывая статус нашей сборной и ее силу. В этом плане меня порой удивляет реакция болельщиков, которые с одной стороны жестко критикуют сборную, словно хуже в футбол и играть-то невозможно, а с другой воспринимают сверхуверенный выход из группы, как нечто само собой разумеющееся. Мол, только в случае победы над Бельгией можно будет хвалить, а Шотландия с Кипром не считаются. Интересный такой шпагат между самоуничижением и снобизмом.

Нет, пока наше место 37-е в мировом рейтинге. А у Бельгии — первое. И даже победа над командой Роберто Мартинеса не превратит нас в фаворитов предстоящего Евро-2020. Но шажок вперед в этом случае обязательно будет сделан. И в глазах общественности, и в собственных — тоже. Сборная у Черчесова с характером, но дополнительная порция уверенности и спортивной наглости никогда не помешает.

Источник: Спорт-Экспресс

Недавно с подачи Артема Дзюбы мы сравнивали суммарную стоимость футболистов «Зенита» и «Лейпцига». 212 миллионов евро против 544. У сборных разрыв еще серьезнее: Россия — 185 миллионов, Бельгия — 753. Впрочем, в футболе, к счастью, далеко не все измеряется деньгами и рейтингами. Иначе наши парни никогда бы не обыграли испанцев в 1/8 финала ЧМ-2018. Есть еще настрой, самоотдача, домашние стены, задумки тренера и фортуна. Впервые в истории страны обыграть лидера рейтинга — чем не мотивация?