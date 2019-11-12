Футболист сборной Англии Стерлинг не сыграет с черногорцами из-за конфликта с Гомесом

Источник: AP 2019

В понедельник команда Англии собралась для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Черногории, который пройдет 14 ноября. В воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата Англии.

В сообщении пресс-службы сборной Англии отмечается, что Стерлинг устроил беспорядки в частной зоне тренировочной базы, в связи с чем было принято решение исключить его из состава на предстоящий матч. При этом футболист останется в официальной заявке команды на игру. По информации британских СМИ, Стерлинг повздорил с Гомесом.

«Одна из наших главных задач заключается в том, чтобы исключить клубное соперничество в сборной, — сказал главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт. — К сожалению, эмоции вчерашней игры еще не улеглись. Думаю, что мы поступили правильно, приняв такое решение. Теперь нам важно сосредоточиться на предстоящей игре».