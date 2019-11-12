Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13.11
Спартак-2
Армавир
Футбол. Первый дивизион
13.11
Нефтехимик
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
13.11
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
13.11
Факел
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13.11
Чайка
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
13.11
Шинник
Луч
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
09:56 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной Англии Стерлинг не сыграет с черногорцами из-за конфликта с Гомесом

ТАСС, 12 ноября. Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг исключен из состава сборной Англии на предстоящий матч с черногорцами из-за конфликта с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом во время сбора национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

Наверх
Источник: AP 2019

В понедельник команда Англии собралась для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Черногории, который пройдет 14 ноября. В воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата Англии.

В сообщении пресс-службы сборной Англии отмечается, что Стерлинг устроил беспорядки в частной зоне тренировочной базы, в связи с чем было принято решение исключить его из состава на предстоящий матч. При этом футболист останется в официальной заявке команды на игру. По информации британских СМИ, Стерлинг повздорил с Гомесом.

«Одна из наших главных задач заключается в том, чтобы исключить клубное соперничество в сборной, — сказал главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт. — К сожалению, эмоции вчерашней игры еще не улеглись. Думаю, что мы поступили правильно, приняв такое решение. Теперь нам важно сосредоточиться на предстоящей игре».

Сборная Англии после шести матчей занимает первое место в отборочной группе А, имея в активе 15 очков. В заключительной игре отборочного этапа англичане 17 ноября сыграют с командой Косова.

Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Черногория
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Сборная России никогда не побеждала лидера рейтинга ФИФА
Кузнецов реанимировал «Вашингтон», но не дотащил его до победы
Новая показательная Медведевой — ответ Загитовой? Все в восторге
Сборная России была не безнадежна в матче с Канадой в Суперсерии
Две московские команды претендуют на футболиста сборной России
«Ювентус» не накажет Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Клуб НХЛ выведет из обращения номер российского хоккеиста
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь