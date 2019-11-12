Футболист сборной Англии Стерлинг не сыграет с черногорцами из-за конфликта с Гомесом
ТАСС, 12 ноября. Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг исключен из состава сборной Англии на предстоящий матч с черногорцами
ТАСС, 12 ноября. Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг исключен из состава сборной Англии на предстоящий матч с черногорцами
В понедельник команда Англии собралась для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Черногории, который пройдет 14 ноября. В воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата Англии.
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«Одна из наших главных задач заключается в том, чтобы исключить клубное соперничество в сборной, — сказал главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт. — К сожалению, эмоции вчерашней игры еще не улеглись. Думаю, что мы поступили правильно, приняв такое решение. Теперь нам важно сосредоточиться на предстоящей игре».
Сборная Англии после шести матчей занимает первое место в отборочной группе А, имея в активе 15 очков. В заключительной игре отборочного этапа англичане 17 ноября сыграют с командой Косова.