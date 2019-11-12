Стало известно о попытках Черчесова вернуть Акинфеева в сборную ради Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

«Бизнес Online» утверждает, что Черчесов уже связывался с 33-летним вратарем и пытался уговорить игрока согласиться вернуться ради чемпионата Европы-2020. Отмечается, что Акинфеев ответил специалисту отказом. Как сообщается на сайте издания, данную информацию подтвердили в окружении футболиста.

Сборная России досрочно гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы. 16 и 19 ноября команда Черчесова проведет две заключительные встречи квалификации — встретится с командами Бельгии и Сан-Марино.

После восьми матчей квалификации в активе сборной России 21 очко и второе место в группе. Лидером остается команда Бельгии, которая показывает стопроцентный результат, одержав победу в каждом матче.