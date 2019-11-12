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12:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о попытках Черчесова вернуть Акинфеева в сборную ради Евро-2020

По информации «Бизнес Online», главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает вернуть в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Заметка доступна на сайте издания.

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Источник: РИА "Новости"

«Бизнес Online» утверждает, что Черчесов уже связывался с 33-летним вратарем и пытался уговорить игрока согласиться вернуться ради чемпионата Европы-2020. Отмечается, что Акинфеев ответил специалисту отказом. Как сообщается на сайте издания, данную информацию подтвердили в окружении футболиста.

Сборная России досрочно гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы. 16 и 19 ноября команда Черчесова проведет две заключительные встречи квалификации — встретится с командами Бельгии и Сан-Марино.

После восьми матчей квалификации в активе сборной России 21 очко и второе место в группе. Лидером остается команда Бельгии, которая показывает стопроцентный результат, одержав победу в каждом матче.

В октябре 2018-го Акинфеев объявил об уходе из сборной России. Вратарь сосредоточился на выступлениях за ЦСКА. В его активе 111 матчей за национальную команду. Акинфеев становился бронзовым призером Евро-2008, а на чемпионате мира в 2018-м дошел с командой до четвертьфинала турнира. Летом 2019-го Акинфеев отрицательно высказался относительно возможного возвращения в сборную.

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