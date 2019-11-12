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14:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Врач сборной России рассказал о сроках восстановления Черышева и Баринова

ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Футболист испанской «Валенсии» Денис Черышев, пропускающий сбор национальной команды из-за травмы, восстановится через 2−4 недели, заявил врач сборной России Эдуард Безуглов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Черышев и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов изначально вошли в состав сборной России на матчи отборочного турнира с командами Бельгии и Сан-Марино, но позже были исключены из заявки.

«У Магомеда Оздоева вчера была плановая индивидуальная тренировка, сегодня уже работал в общей группе, завтра продолжит. На сегодня все, кроме Саши Головина, в общей группе. Надеемся, и Александр тоже завтра проведет тренировку на поле», — сказал Безуглов журналистам.

«Денис Черышев получил повреждение прямой мышцы бедра во время игры Лиги чемпионов. Это (срок восстановления) от двух до четырех недель. У Дмитрия Баринова за два дня до игры с “Краснодаром” случилось повреждение подвздошно-поясничной мышцы, провели с клубными врачами (“Локомотива”) обследование. К сожалению, в ближайшие 7−10 дней он не помощник сборной», — добавил врач.


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Безуглов рассказал, что футболисты сборной находятся в хорошем функциональном состоянии.

«У тренеров накоплена огромная информация по тестам футболистов. И они сравнивают игроков не друг с другом, а их самих с собой в более ранний период времени. Сравнивая сборную каждый год в ноябре, она находится в достаточно хорошем состоянии, надеемся, что в игре с Бельгией сможем показать свой максимум для ноября месяца в России. Как в июне 2018 года», — отметил Безуглов.

В рамках подготовки к матчам с командами Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) сборная России проводит сбор в Сочи с 10 по 14 ноября. Российская команда уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы.

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