Ерохин: сборная России может обыграть бельгийцев и стать первой в группе I

Источник: Спорт РИА Новости

После восьми игр бельгийцы лидируют в группе I, набрав 24 очка. Россияне отстают на три балла.

«Поле отличное, условия великолепные. Всё создано так, чтобы мы спокойно могли готовиться к матчу и думать о том, как удачно сыграть. Думаю, что обыграть Бельгию с нужным счетом возможно. Сегодня у нас начнутся теоретические занятия, тренеры подскажут, как и что. Понятно, что у соперника высококлассные игроки, но у нас будет определенная тактика, будем знать, как действовать, чтобы добиться устраивающего нас результата и занять первое место», — сказал Ерохин журналистам.

«Форма отличная. Всегда, когда представляют новую форму, мнение делится 50 на 50, может и больше. Многим сначала не нравится, но потом со временем привыкают, тем более, если сборная начинает добиваться хороших результатов в этой форме. Думаю, мы сейчас сыграем в ней и почувствуем, фартовая она или нет», — добавил Ерохин.