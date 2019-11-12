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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Игроки сборной Англии недовольны отстранением Стерлинга

Футболисты сборной Англии недовольны решением главного тренера Гарета Саутгейта отстранить от состава полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, утверждает Daily Mirror.

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Источник: AP 2019

Ранее стало известно, что Стерлинг на тренировке поссорился с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. У них уже возникла стычка во время матча чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» одержал верх со счетом 3:1.

Саутгейт подчеркнул, что в сборной футболисты должны забывать о клубной принадлежности и разногласиях. Игрокам запретили общаться с прессой, однако источники утверждают, что они недовольны работой тренерского штаба. Футболисты считают, что конфликты на клубном уровне возникают регулярно, и связано это со слабой работой тренерского штаба, не способного погасить разногласия.

Сборная Англии в отборочном турнире занимает первое место в группе A с 5 победами в 6 играх. 14 ноября им предстоит встреча с Черногорией.

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