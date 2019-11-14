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00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто выйдет на Евро в ближайшее время?

Расклады отбора чемпионата Европы-2020 перед двумя последними турами.

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Источник: AFP 2019

Группа A: Англии хватит и ничьей, Косово и Чехия решат все между собой

  • 14 ноября. Англия — Черногория, Чехия — Косово.
  • 17 ноября. Косово — Англия, Болгария — Чехия.
Источник: Спорт-Экспресс

Англии для выхода на чемпионат Европы нужно набрать одно очко в двух оставшихся встречах. Судьба второй путевки наверняка решится Пльзене. Победа отправит Чехию в финальный раунд, а в случае поражения чехам придется надеяться на успех англичан в Косове.

Группа B: Сербию спасет провал португальцев

  • 14 ноября. Сербия — Люксембург, Португалия — Литва.
  • 17 ноября. Люксембург — Португалия, Сербия — Украина.
Источник: Спорт-Экспресс

Португалия в случае двух побед над аутсайдерами присоединится к Украине, которая уже вышла в финальную стадию Евро. Зато любая потеря пиренейцами очков может завершить для них защиту титула, ведь в таком случае две успешных игры выведут из группы сербов.

Группа C: Способна ли Северная Ирландия на чудо?

  • 16 ноября. Сев. Ирландия- Голландия, Германия — Белоруссия.
  • 19 ноября. Голландия — Эстония, Германия — Сев. Ирландия.
Источник: Спорт-Экспресс

На бумаге Северная Ирландия сохраняет шансы на выход из группы. Но прорыв на Евро случится только в случае побед с нужным счетом (крупнее, чем в один мяч) над Голландией и Германией. В теории помочь британцам могут Белоруссия и Эстония, правда, на их удачные поездки в Европу надежды совсем немного.

Группа D: Все решится в Дублине

  • 15 ноября. Швейцария — Грузия, Дания — Гибралтар.
  • 18 ноября. Гибралтар — Швейцария, Ирландия — Дания.
Источник: Спорт-Экспресс

Ключевой матч группы состоится 18 ноября в Ирландии. Потеря очков оставит хозяев без чемпионата Европы (верить в подвиги Гибралтара не приходится), а вот победа наверняка сделает лишними датчан. Швейцарцам, чтобы не зависеть от конкурентов, нужно просто набрать четыре очка во встречах с аутсайдерами.

Группа E: Уэльс готовится к суперрывку

  • 16 ноября. Азербайджан — Уэльс, Хорватия — Словакия.
  • 19 ноября. Словакия — Азербайджан, Уэльс — Венгрия.
Источник: Спорт-Экспресс

Фаворитами самой запутанной группы отбора за два тура до финиша выглядят хорваты, которых на Евро не пустит только стечение обстоятельств (две победы Словакии и гостевой выигрыш Венгрии) и валлийцы. Британцев выведут на Евро две победы и осечка словаков, которая вполне может произойти в субботу в Риеке. Идущих на втором месте венгров в свою очередь устроит выигрыш в Уэльсе.

Группа F: Шведы — фавориты в борьбе с Румынией

  • 15 ноября. Испания — Мальта, Румыния — Швеция, Норвегия — Фареры.
  • 18 ноября. Швеция — Фареры, Испания — Румыния, Мальта — Норвегия.
Источник: Спорт-Экспресс

Даже поражение в Бухаресте оставит шведов главными претендентами на второе место в группе. Дело в том, что в заключительном туре румынам предстоит защитить добытое преимущество в гостях у Испании (хватит и ничьей), тогда как в гости к шведам приедут фарерцы. Пятничная победа и вовсе гарантирует Швеции путевку на чемпионат. Теоретические шансы на выход есть даже у Норвегии, которой нужны ничья в Румынии и сенсация в Стокгольме.

Группа G: Австрии остался один шаг

  • 16 ноября. Словения — Латвия, Австрия — Сев. Македония, Израиль — Польша.
  • 19 ноября. Латвия — Австрия, Сев. Македония — Израиль, Польша — Словения.
Источник: Спорт-Экспресс

Австрия составит компанию Польше, уже пробившейся на Евро, если наберет два очка в матчах с Северной Македонией и Латвией, которая уступила в восьми предыдущих турах. Шансы македонцев, словенцев и израильтян близки к нулю.

Группа H: Помочь Исландии может только Андорра

  • 14 ноября. Турция — Исландия, Франция — Молдавия, Албания — Андорра.
  • 17 ноября. Молдавия — Исландия, Андорра — Турция, Албания — Франция.
Источник: Спорт-Экспресс

Чтобы подняться в топ-2, исландцам нужно обыграть Турцию и Молдавию, а также чтобы турки потеряли очки в Андорре (что очень маловероятно). Исландию могут устроить даже 4 очка в двух оставшихся матчах, но тогда нужно, чтобы турки набрали 0, что совсем уж фантастика. Франция же, скорее всего, оформит путевку на чемпионат Европы уже в четверг — ей достаточно обыграть дома Молдавию.

Группа I: Судьба первого места решится в Санкт-Петербурге

  • 16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, РОССИЯ — Бельгия.
  • 19 ноября. Сан-Марино — РОССИЯ, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр.
Источник: Спорт-Экспресс

Жива интрига и в единственной группе, представители которой в финальном турнире Евро уже определены. Для того, чтобы занять первое место в группе и получить преимущество при жеребьевке, России нужно обыграть Бельгию со счетом 2:0 или крупнее, чтобы нивелировать гостевое поражение 1:3.

Группа J: В пятницу Финляндия сотворит историю

  • 15 ноября. Финляндия — Лихтенштейн, Армения — Греция, Босния — Италия.
  • 18 ноября. Лихтенштейн — Босния, Италия — Армения, Греция — Финляндия.
Источник: Спорт-Экспресс

Уже в пятницу Финляндия наверняка гарантирует себе попадание на первый в истории крупный турнир. Победа над Лихтенштейном сделает финнов недосягаемыми для армян и боснийцев, а ничья оставит конкурентам минимальные шансы, причем им обязательно нужно будет побеждать Италию.

Евро-2020. Отборочные
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