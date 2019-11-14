Кто выйдет на Евро в ближайшее время?
Расклады отбора чемпионата Европы-2020 перед двумя последними турами.
Расклады отбора чемпионата Европы-2020 перед двумя последними турами.
Англии для выхода на чемпионат Европы нужно набрать одно очко в двух оставшихся встречах. Судьба второй путевки наверняка решится Пльзене. Победа отправит Чехию в финальный раунд, а в случае поражения чехам придется надеяться на успех англичан в Косове.
Португалия в случае двух побед над аутсайдерами присоединится к Украине, которая уже вышла в финальную стадию Евро. Зато любая потеря пиренейцами очков может завершить для них защиту титула, ведь в таком случае две успешных игры выведут из группы сербов.
На бумаге Северная Ирландия сохраняет шансы на выход из группы. Но прорыв на Евро случится только в случае побед с нужным счетом (крупнее, чем в один мяч) над Голландией и Германией. В теории помочь британцам могут Белоруссия и Эстония, правда, на их удачные поездки в Европу надежды совсем немного.
Ключевой матч группы состоится 18 ноября в Ирландии. Потеря очков оставит хозяев без чемпионата Европы (верить в подвиги Гибралтара не приходится), а вот победа наверняка сделает лишними датчан. Швейцарцам, чтобы не зависеть от конкурентов, нужно просто набрать четыре очка во встречах с аутсайдерами.
Фаворитами самой запутанной группы отбора за два тура до финиша выглядят хорваты, которых на Евро не пустит только стечение обстоятельств (две победы Словакии и гостевой выигрыш Венгрии) и валлийцы. Британцев выведут на Евро две победы и осечка словаков, которая вполне может произойти в субботу в Риеке. Идущих на втором месте венгров в свою очередь устроит выигрыш в Уэльсе.
Даже поражение в Бухаресте оставит шведов главными претендентами на второе место в группе. Дело в том, что в заключительном туре румынам предстоит защитить добытое преимущество в гостях у Испании (хватит и ничьей), тогда как в гости к шведам приедут фарерцы. Пятничная победа и вовсе гарантирует Швеции путевку на чемпионат. Теоретические шансы на выход есть даже у Норвегии, которой нужны ничья в Румынии и сенсация в Стокгольме.
Австрия составит компанию Польше, уже пробившейся на Евро, если наберет два очка в матчах с Северной Македонией и Латвией, которая уступила в восьми предыдущих турах. Шансы македонцев, словенцев и израильтян близки к нулю.
Чтобы подняться в топ-2, исландцам нужно обыграть Турцию и Молдавию, а также чтобы турки потеряли очки в Андорре (что очень маловероятно). Исландию могут устроить даже 4 очка в двух оставшихся матчах, но тогда нужно, чтобы турки набрали 0, что совсем уж фантастика. Франция же, скорее всего, оформит путевку на чемпионат Европы уже в четверг — ей достаточно обыграть дома Молдавию.
Жива интрига и в единственной группе, представители которой в финальном турнире Евро уже определены. Для того, чтобы занять первое место в группе и получить преимущество при жеребьевке, России нужно обыграть Бельгию со счетом 2:0 или крупнее, чтобы нивелировать гостевое поражение 1:3.
Уже в пятницу Финляндия наверняка гарантирует себе попадание на первый в истории крупный турнир. Победа над Лихтенштейном сделает финнов недосягаемыми для армян и боснийцев, а ничья оставит конкурентам минимальные шансы, причем им обязательно нужно будет побеждать Италию.