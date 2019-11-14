Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами отбора на Евро-2020

В настоящее время сборная Казахстана продолжает подготовку к заключительным матчам отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. 16 ноября подопечные Михала Билека сыграют против сборной Сан-Марино, а 19 ноября — против команды Шотландии. Оба встречи пройдут на выезде.

После восьми туров сборная Казахстана занимает предпоследнее, пятое место в отборочной группе, набрав семь очков. В активе Шотландии девять баллов, у Кипра — десять, а Сан-Марино очков пока не набрал. На Евро-2020 от группы вышли сборные Бельгии (24) и России (21).