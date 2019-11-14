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08:42 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами отбора на Евро-2020

Игры пройдут на выезде 16 и 19 ноября.

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Защитник «Астаны» Абзал Бейсебеков по причине болезни покинул расположение сборной Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт КФФ.

Вместо него из резервного списка вызван футболист костанайского «Тобола» Дмитрий Мирошниченко.

В настоящее время сборная Казахстана продолжает подготовку к заключительным матчам отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. 16 ноября подопечные Михала Билека сыграют против сборной Сан-Марино, а 19 ноября — против команды Шотландии. Оба встречи пройдут на выезде.

После восьми туров сборная Казахстана занимает предпоследнее, пятое место в отборочной группе, набрав семь очков. В активе Шотландии девять баллов, у Кипра — десять, а Сан-Марино очков пока не набрал. На Евро-2020 от группы вышли сборные Бельгии (24) и России (21).

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