Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами отбора на Евро-2020
Игры пройдут на выезде 16 и 19 ноября.
Игры пройдут на выезде 16 и 19 ноября.
Защитник «Астаны» Абзал Бейсебеков по причине болезни покинул расположение сборной Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт КФФ.
Вместо него из резервного списка вызван футболист костанайского «Тобола» Дмитрий Мирошниченко.
В настоящее время сборная Казахстана продолжает подготовку к заключительным матчам отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. 16 ноября подопечные Михала Билека сыграют против сборной
После восьми туров сборная Казахстана занимает предпоследнее, пятое место в отборочной группе, набрав семь очков. В активе Шотландии девять баллов, у Кипра — десять, а