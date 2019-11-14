Adidas о форме сборной России: Мы совместно с РФС утвердили дизайн

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— Почему на рукавах формы использован перевернутый российский флаг, в то время как у формы других стран (Бельгия, Германия) — в правильном порядке?

— Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола.

Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной.

— Перевернутый российский триколор на рукавах формы напоминает флаги других государств.

— Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед.

Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как повернуть руку, триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии.

— Почему дизайн формы не претерпел практически никаких изменений и так скучно выглядит?



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— В процессе разработки формы для сборной России были использованы новейшие материалы, а также инновационная технология Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт.

Мы сделали дизайн формы, который будет узнаваем на футболистах вне зависимости от того, сборную какой страны они представляют. В профессиональном футболе форма должна выглядеть минималистично и не отвлекать от красивой игры и качественного футбола.

Новая форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт футболистам во время игры и позволяет им сосредоточиться на своей игре на поле.

Долгое время основным цветом формы российской сборной был красный. Красный цвет стал талисманом нашей сборной. Мы положили начало серии побед на чемпионате мира-2018, выступая именно в красном цвете.

Именно поэтому мы приняли решение не вносить сильных изменений в дизайн формы и сохранить в основе доминантный красный цвет. Мы верим, что это создаст правильные ассоциации у болельщиков, а игроков нашей сборной мотивирует к новым победам и достойному выступлению на Евро-2020.

— Почему сборная России не будет играть в новой форме в ближайших матчах против Сан-Марино и Бельгии?

— По взаимному решению с РФС.

— Был ли новый дизайн формы согласован с РФС?

— Да, РФС принимал участие на протяжении всего процесса разработки, и мы прошли все этапы согласования.

Новая форма для Евро-2020 является результатом этого тесного сотрудничества и была запущена в производство сразу после того, как мы совместно утвердили финальный дизайн формы.

— Как бы вы прокомментировали свою позицию относительно возможного расторжения контракта с РФС?