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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Турция — Исландия: Сигурдссон выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы Турции и Исландии на матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.

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Источник: РИА "Новости"

С первых минут на поле выйдет защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон.

Состав Турции: Гюнок, Челик, Сеюнджю, Туфан, Юндер, Йокушлу, Чалханоглу, Умут Мераш, Текдемир, Демирал, Йылмаз.

Состав Исландии: Халльдоурссон, Пальссон, Р. Сигурдссон, Б. Бьярнасон, Сигторссон, Г. Сигурдссон, Финнбогасон, Арнасон, Траустасон, Бедварссон, А. Скуласон.

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