Турция — Исландия: Сигурдссон выйдет с первых минут
Стали известны стартовые составы Турции и Исландии на матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.
Стали известны стартовые составы Турции и Исландии на матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.
С первых минут на поле выйдет защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон.
Состав Турции: Гюнок, Челик, Сеюнджю, Туфан, Юндер, Йокушлу, Чалханоглу, Умут Мераш, Текдемир, Демирал, Йылмаз.
Состав Исландии: Халльдоурссон, Пальссон, Р. Сигурдссон, Б. Бьярнасон, Сигторссон, Г. Сигурдссон, Финнбогасон, Арнасон, Траустасон, Бедварссон, А. Скуласон.