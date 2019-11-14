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22:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Франция — Молдавия: Манданда, Гризманн и Мбаппе выйдут в стартовом составе

Стали известны составы команд на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между Францией и Молдавией. Игра пройдет в 22:45 мск.

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Источник: Reuters
Франция: Манданда — Павар, Варан, Лангле, Динь — Толиссо, Канте — Мбаппе, Коман — Гризманн, Жиру.

Запасные: Ареола, Меньян, Кимпембе, Н’Донбеле, Лемар, Гендузи, Зума, Сиссоко, Фекир, Бен-Йеддер, Дюбуа, Менди.

Молдавия: Кошелев — Армаш, Платика, Посмак, Ионица — Карп, Кочук, Жардан, Крачун — Гынсарь, Рацэ.

Запасные: Русу, Чеботарь, Фокша, Белоусов, Кожокарь, Оанча, Патраш, Дамашкан, Милинчану, Граур.

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