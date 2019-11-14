Франция — Молдавия: Манданда, Гризманн и Мбаппе выйдут в стартовом составе
Стали известны составы команд на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между Францией и Молдавией. Игра пройдет в 22:45 мск.
Стали известны составы команд на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между Францией и Молдавией. Игра пройдет в 22:45 мск.
Запасные: Ареола, Меньян, Кимпембе, Н’Донбеле, Лемар, Гендузи, Зума, Сиссоко, Фекир,
Запасные: Русу, Чеботарь, Фокша, Белоусов, Кожокарь, Оанча, Патраш, Дамашкан, Милинчану, Граур.