Франция — Молдавия: Манданда, Гризманн и Мбаппе выйдут в стартовом составе

Франция — Молдавия: Манданда, Гризманн и Мбаппе выйдут в стартовом составе

Стали известны составы команд на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между Францией и Молдавией. Игра пройдет в 22:45 мск.