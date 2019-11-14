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22:15 (мск), источник: ТАСС

Сборные Турции и Франции по футболу отобрались на чемпионат Европы 2020 года

ТАСС, 14 ноября. Сборные Турции и Франции досрочно гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом стало известно по итогам матча отборочного турнира Евро-2020 между командами Турции и Исландии, который прошел в Стамбуле.

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Источник: AP 2019

Сборные Турции и Исландии сыграли вничью со счетом 0:0. В турнирной таблице отборочной группы H сборная Турции набрала 20 очков, в активе французов 19 очков, у исландцев — 16. Командам Турции и Исландии осталось в квалификации провести по одному матчу, а в случае равенства очков с французами исландцы будут ниже в таблице по результатам личных встреч. Таким образом, сборные Турции и Франции стали недосягаемыми для команды Исландии и обеспечили себе участие в чемпионате Европы, куда попадают по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Ранее в финальную часть чемпионата Европы смогли отобраться сборные России, Бельгии, Испании, Польши и Украины.

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Сборная Турции в пятый раз пробивается на чемпионат Европы, впервые в финальной части турнира турки сыграли в 1996 году, заняв последнее место в группе. Лучшим результатом сборной Турции на европейских первенствах является выход в полуфинал чемпионата 2008 года. На прошлом чемпионате Европы сборная Турции заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

Французская команда была хозяином первого чемпионата Европы, который состоялся в 1960 году, его победителем стала сборная СССР. В следующий раз французы играли на первенстве Европы в 1984 году также у себя дома и стали победителями того турнира. Во второй раз чемпионом Европы сборная Франции стала в 2000 году, а на предыдущем чемпионате, который состоялся во Франции в 2016 году, вышла в финал, где уступила португальцам в дополнительное время.


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Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Турция
0:0
Первый тайм: 0:0
Исландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H14.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom)
Главные тренеры
Шенол ГюнешЭрик Хамрен
Составы команд
12Мерт Гюнок
1Ханнес Тоур Халльдоурссон
13Умут Мераш
14Кари Ауднасон
4Чаглар Сеюнджю
22Йоун Дади Бедварссон
15Мерих Демирал
4Виктор Гудлаугур Пальссон
14Махмут Текдемир
6Рагнар Сигурдссон
8Окай Йокушлу
82′
8Биркир Бьяднасон
17Бурак Йылмаз
9Колбейдн Сигтоурссон
84′
6Туфан Озан
8′
10Гильфи Сигурдссон
2Зеки Челик
90+5′90′
21Арнор Траустасон
36′63′
19Эмер Байрам
18Хердур Магнуссон
7Дженгиз Юндер
90+1′81′
23Ари Фрейр Скуласон
85′
11Юсуф Языджи
17Микаэль Андерсон
10Хакан Чалханоглу
87′
11Альфред Финнбогасон
24′
22Каан Айхан
15Арнор Сигурдссон
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
11Фолы17
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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