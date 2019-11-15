Сборная Англии вышла на ЧЕ-2020, разгромив черногорских футболистов в своем 1000-м матче

В другом матче группы A сборная Чехии обыграла команду Косова со счетом 2:1, голом и результативной передачей отметился полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал. В турнирной таблице лидирует сборная Англии, набравшая 18 очков, второй идет команда Чехии (15), третьей — сборная Косова (11). Таким образом, за тур до конца квалификации англичане и чехи обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы.

Сборная Англии дебютировала в финальной части чемпионата Европы в 1968 году, на том турнире англичане заняли третье место, в матче за бронзовые медали обыграв команду СССР. Еще раз в полуфинале английская команда сыграла на домашнем турнире 1996 года. На прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2016 году во Франции, англичане вышли из группы, в которой играли сборные России, Словакии и Уэльса, но проиграли в 1/8 финала исландцам.