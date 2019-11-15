Текущие события
Футбол. Сборные
03:00
Эквадор
Тринидад и Тобаго
Футбол. Чемпионат Европы
14.11
Англия
Черногория
70
Футбол. Чемпионат Европы
14.11
Чехия
Косово
21
Футбол. Чемпионат Европы
14.11
Сербия
Люксембург
32
Футбол. Чемпионат Европы
14.11
Португалия
Литва
60
Футбол. Чемпионат Европы
14.11
Франция
Молдавия
21
Футбол. Чемпионат Европы
14.11
Албания
Андорра
22
Футбол. Сборные
14.11
Ирландия
Новая Зеландия
31
Футбол. Чемпионат Европы
14.11
Турция
Исландия
00
Футбол. Сборные
14.11
Украина
Эстония
10
Футбол. Сборные
14.11
Болгария
Парагвай
01
Футбол. Сборные
14.11
Катар
Сингапур
20
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
00:51 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии вышла на ЧЕ-2020, разгромив черногорских футболистов в своем 1000-м матче

ТАСС, 15 ноября. Сборная Англии по футболу одержала крупную победу над командой Черногории со счетом 7:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Наверх
Источник: AP 2019

Забитыми мячами отметились Алекс Окслейд-Чемберлен (11-я минута), Гарри Кейн (19, 24, 37), Маркус Рэшфорд (30) и Тэмми Абрахам (84), еще один мяч защитник черногорской команды Александар Шофранац (66) отправил в собственные ворота. Сборная Англии провела свой 1000-й официальный матч в истории.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа A, 14.11.2019, 22:45

Чехия2Косово1

В другом матче группы A сборная Чехии обыграла команду Косова со счетом 2:1, голом и результативной передачей отметился полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал. В турнирной таблице лидирует сборная Англии, набравшая 18 очков, второй идет команда Чехии (15), третьей — сборная Косова (11). Таким образом, за тур до конца квалификации англичане и чехи обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы.

Ранее в финальную часть чемпионата Европы смогли отобраться сборные России, Бельгии, Испании, Польши, Турции, Украины и Франции.

Сборная Англии дебютировала в финальной части чемпионата Европы в 1968 году, на том турнире англичане заняли третье место, в матче за бронзовые медали обыграв команду СССР. Еще раз в полуфинале английская команда сыграла на домашнем турнире 1996 года. На прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2016 году во Франции, англичане вышли из группы, в которой играли сборные России, Словакии и Уэльса, но проиграли в 1/8 финала исландцам.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Англия
7:0
Первый тайм: 5:0
Черногория
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A14.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Wembley
Главные тренеры
Гарет СаутгейтФарук Хаджибегич
Голы
Алекс Окслейд-Чемберлен11′
Харри Кейн19′
Харри Кейн24′
Маркус Рэшфорд30′
Харри Кейн37′
Александр Шофранац66′
Тэмми Абрахам84′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
12Милан Миятович
2Трент Александр-Арнолд
7Марко Вешович
33′
3Бен Чилвелл
20Александр Шофранац
5Джон Стоунс
22Марко Симич
6Харри Магуайр
4Никола Вукчевич
7Джейдон Санчо
5Душан Лагатор
11Маркус Рэшфорд
8Дени Хочко
4Харри Уинкс
11Фатош Бечирай
8Алекс Окслейд-Чемберлен
56′
3Ристо Радунович
45′
19Джеймс Мэддисон
2Момчило Распопович
10Мэйсон Маунт
70′
16Владимир Йовович
65′
15Джо Гомес
23Бранислав Янкович
9Харри Кейн
57′
17Сеад Хакшабанович
74′
22Тэмми Абрахам
21Александр Больевич
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)6
11Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
13Фолы6
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Черногория
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Вратарь «Ак Барса» побил рекорд КХЛ 15-летней давности
Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборе Евро
Юрий Семин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму
Сборные Турции и Франции отобрались на чемпионат Европы
Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелес Кингз»
ЦСКА проиграл третий матч кряду в Континентальной хоккейной лиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь