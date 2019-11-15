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12:45 (мск), источник: Prosports.kz

Сборная Казахстана прибыла в Сан-Марино

Национальная команда Казахстана прилетела в Сан-Марино на матч отборочного раунда Чемпионата Европы-2020, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФФ.

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Источник: Prosports.kz

Вчера состоялась заключительная тренировка перед вылетом в Сан-Марино. Команда из аэропорта Алматы летела итальянский Римини, около 9 часов. После чего на автобусе за 30 минут доехала в гостиницу.

Сегодня состоится пресс-конференция главных тренеров и игроков сборных Казахстана и Сан-Марино. Также в 23:00 (по времени Нур-Султана) состоится первая тренировка.

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