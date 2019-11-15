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13:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду обошел Герда Мюллера и повторил рекорд легендарного шведа

В отборочном матче чемпионата Европы против Литвы Криштиану Роналду оформил 55-й хет-трик в карьере.

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Источник: Reuters

Португальский форвард в девятый раз отметился тремя голами в игре за сборную, причем Литве в текущем отборочном цикле он отгрузил уже семь мячей.

Четыре хет-трика Роналду сделал в отборе к чемпионату мира, три — в отборочном турнире чемпионата Европы и по одному — в финальных турнирах Лиги наций и мирового первенства.

Хет-трики Криштиану Роналду за сборную Португалии

ДатаТурнирСоперникСчетГолы
06.09.2013ОЧМСев. Ирландия4:268, 77, 83
19.11.2013ОЧМШвеция3:250, 77, 79
13.06.2015ОЧЕАрмения3:229, 55, 58
07.10.2016ОЧМАндорра6:02, 4, 47, 68
31.08.2017ОЧМФареры5:13, 29, 64
15.06.2018ЧМИспания3:34, 44, 88
05.06.2019ЛЕШвейцария3:125, 88, 90
10.09.2019ОЧЕЛитва5:17, 62, 65, 76
14.11.2019ОЧЕЛитва6:07, 22, 65

По числу хет-триков в матчах за европейскую сборную Роналду сравнялся с легендарным шведским форвардом Свеном Рюделлем, который выступал за национальную команду с 1923 по 1932 год.

Португалец обошел датчанина Поуля Нильсена и немца Герда Мюллера.

Среди продолжающих карьеру футболистов в гонке супербомбардиров участвует только поляк Роберт Левандовски, оформивший шесть хет-триков.Игрок.

Лидеры по числу хет-триков в составе европейских сборных

ИгрокСборнаяМатчиГолыХет-трики
Свен РюделльШвеция43499
Криштиану РоналдуПортугалия163989
Поуль НильсенДания38528
Герд МюллерФРГ62688
Шандор КочишВенгрия68757
Джимми ГривзАнглия57446
Роберт ЛевандовскиПольша110606

Роналду довел число забитых за сборную голов до 98. В субботу в Люксембурге португалец может стать вторым в истории игроком, которому удалось достичь отметки 100 мячей в международных матчах.

От владеющего рекордом всех времен иранца Али Даеи Роналду отстает всего на 11 голов, притом, что только за осень 2019 года он отличился 10 раз.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные

ИгрокСборнаяГодыМатчиГолыСр.
Али ДаеиИран1993–20061491090.73
Криштиану РоналдуПортугалия2003–н.в.163980.60
Ференц ПушкашВенгрия, Испания1945–196289840.94
Кунисиге КамамотоЯпония1964–197784800.95
Годфри ЧиталуЗамбия1968–1980111790.71
Хусейн СаидИрак1977–1990137780.57
ПелеБразилия1957–197192770.84
Шандор КочишВенгрия1948–195668751.10
Башар АбдуллаКувейт1996–2007133750.56
Сунил ЧетриИндия2005–н.в.113720.64

В списке европейских снайперов Роналду увеличил отрыв от легендарных Ференца Пушкаша и Шандора Кочиша, выступавших в середине прошлого века за сборную Венгрии.

Левандовски занимает в общем зачете восьмое место, а босниец Эдин Джеко делит десятую строчку с еще одним венгром Имре Шлоссером-Лакатошем.

Лучшие бомбардиры в истории европейских сборных

ИгрокСборнаяГодыМатчиГолыСр.
Криштиану РоналдуПортугалия2003–2019163980.60
Ференц ПушкашВенгрия, Испания1945–196289840.94
Шандор КочишВенгрия1948–195668751.10
Мирослав КлозеГермания2001–2014137710.52
Герд МюллерФРГ1966–197462681.10
Робби КинИрландия1998–2016146680.47
Златан ИбрагимовичШвеция2001–2016116620.53
Роберт ЛевандовскиПольша2008–н.в.110600.55
Давид ВильяИспания2005–201798590.60
Имре Шлоссер-ЛакатошВенгрия1906–192768580.85
Эдин ДжекоБосния2007–н.в.105580.55

Кирилл Бурдаков

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