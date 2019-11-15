Роналду обошел Герда Мюллера и повторил рекорд легендарного шведа
В отборочном матче чемпионата Европы против Литвы Криштиану Роналду оформил 55-й
В отборочном матче чемпионата Европы против Литвы Криштиану Роналду оформил 55-й
Португальский форвард в девятый раз отметился тремя голами в игре за сборную, причем Литве в текущем отборочном цикле он отгрузил уже семь мячей.
Четыре
|Дата
|Турнир
|Соперник
|Счет
|Голы
|06.09.2013
|ОЧМ
|Сев. Ирландия
|4:2
|68, 77, 83
|19.11.2013
|ОЧМ
|Швеция
|3:2
|50, 77, 79
|13.06.2015
|ОЧЕ
|Армения
|3:2
|29, 55, 58
|07.10.2016
|ОЧМ
|Андорра
|6:0
|2, 4, 47, 68
|31.08.2017
|ОЧМ
|Фареры
|5:1
|3, 29, 64
|15.06.2018
|ЧМ
|Испания
|3:3
|4, 44, 88
|05.06.2019
|ЛЕ
|Швейцария
|3:1
|25, 88, 90
|10.09.2019
|ОЧЕ
|Литва
|5:1
|7, 62, 65, 76
|14.11.2019
|ОЧЕ
|Литва
|6:0
|7, 22, 65
По числу
Португалец обошел датчанина Поуля Нильсена и немца Герда Мюллера.
Среди продолжающих карьеру футболистов в гонке супербомбардиров участвует только поляк Роберт Левандовски, оформивший шесть
|Игрок
|Сборная
|Матчи
|Голы
|Хет-трики
|Свен Рюделль
|Швеция
|43
|49
|9
|Криштиану Роналду
|Португалия
|163
|98
|9
|Поуль Нильсен
|Дания
|38
|52
|8
|Герд Мюллер
|ФРГ
|62
|68
|8
|Шандор Кочиш
|Венгрия
|68
|75
|7
|Джимми Гривз
|Англия
|57
|44
|6
|Роберт Левандовски
|Польша
|110
|60
|6
Роналду довел число забитых за сборную голов до 98. В субботу в Люксембурге португалец может стать вторым в истории игроком, которому удалось достичь отметки 100 мячей в международных матчах.
От владеющего рекордом всех времен иранца Али Даеи Роналду отстает всего на 11 голов, притом, что только за осень 2019 года он отличился 10 раз.
|Игрок
|Сборная
|Годы
|Матчи
|Голы
|Ср.
|Али Даеи
|Иран
|1993–2006
|149
|109
|0.73
|Криштиану Роналду
|Португалия
|2003–н.в.
|163
|98
|0.60
|Ференц Пушкаш
|Венгрия, Испания
|1945–1962
|89
|84
|0.94
|Кунисиге Камамото
|Япония
|1964–1977
|84
|80
|0.95
|Годфри Читалу
|Замбия
|1968–1980
|111
|79
|0.71
|Хусейн Саид
|Ирак
|1977–1990
|137
|78
|0.57
|Пеле
|Бразилия
|1957–1971
|92
|77
|0.84
|Шандор Кочиш
|Венгрия
|1948–1956
|68
|75
|1.10
|Башар Абдулла
|Кувейт
|1996–2007
|133
|75
|0.56
|Сунил Четри
|Индия
|2005–н.в.
|113
|72
|0.64
В списке европейских снайперов Роналду увеличил отрыв от легендарных Ференца Пушкаша и Шандора Кочиша, выступавших в середине прошлого века за сборную Венгрии.
Левандовски занимает в общем зачете восьмое место, а босниец Эдин Джеко делит десятую строчку с еще одним венгром Имре
|Игрок
|Сборная
|Годы
|Матчи
|Голы
|Ср.
|Криштиану Роналду
|Португалия
|2003–2019
|163
|98
|0.60
|Ференц Пушкаш
|Венгрия, Испания
|1945–1962
|89
|84
|0.94
|Шандор Кочиш
|Венгрия
|1948–1956
|68
|75
|1.10
|Мирослав Клозе
|Германия
|2001–2014
|137
|71
|0.52
|Герд Мюллер
|ФРГ
|1966–1974
|62
|68
|1.10
|Робби Кин
|Ирландия
|1998–2016
|146
|68
|0.47
|Златан Ибрагимович
|Швеция
|2001–2016
|116
|62
|0.53
|Роберт Левандовски
|Польша
|2008–н.в.
|110
|60
|0.55
|Давид Вилья
|Испания
|2005–2017
|98
|59
|0.60
|Имре Шлоссер-Лакатош
|Венгрия
|1906–1927
|68
|58
|0.85
|Эдин Джеко
|Босния
|2007–н.в.
|105
|58
|0.55
Кирилл Бурдаков