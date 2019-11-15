Роналду обошел Герда Мюллера и повторил рекорд легендарного шведа

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Португальский форвард в девятый раз отметился тремя голами в игре за сборную, причем Литве в текущем отборочном цикле он отгрузил уже семь мячей.

Четыре хет-трика Роналду сделал в отборе к чемпионату мира, три — в отборочном турнире чемпионата Европы и по одному — в финальных турнирах Лиги наций и мирового первенства.

Хет-трики Криштиану Роналду за сборную Португалии Дата Турнир Соперник Счет Голы 06.09.2013 ОЧМ Сев. Ирландия 4:2 68, 77, 83 19.11.2013 ОЧМ Швеция 3:2 50, 77, 79 13.06.2015 ОЧЕ Армения 3:2 29, 55, 58 07.10.2016 ОЧМ Андорра 6:0 2, 4, 47, 68 31.08.2017 ОЧМ Фареры 5:1 3, 29, 64 15.06.2018 ЧМ Испания 3:3 4, 44, 88 05.06.2019 ЛЕ Швейцария 3:1 25, 88, 90 10.09.2019 ОЧЕ Литва 5:1 7, 62, 65, 76 14.11.2019 ОЧЕ Литва 6:0 7, 22, 65

По числу хет-триков в матчах за европейскую сборную Роналду сравнялся с легендарным шведским форвардом Свеном Рюделлем, который выступал за национальную команду с 1923 по 1932 год.

Португалец обошел датчанина Поуля Нильсена и немца Герда Мюллера.

Среди продолжающих карьеру футболистов в гонке супербомбардиров участвует только поляк Роберт Левандовски, оформивший шесть хет-триков. Игрок.

Лидеры по числу хет-триков в составе европейских сборных Игрок Сборная Матчи Голы Хет-трики Свен Рюделль Швеция 43 49 9 Криштиану Роналду Португалия 163 98 9 Поуль Нильсен Дания 38 52 8 Герд Мюллер ФРГ 62 68 8 Шандор Кочиш Венгрия 68 75 7 Джимми Гривз Англия 57 44 6 Роберт Левандовски Польша 110 60 6

Роналду довел число забитых за сборную голов до 98. В субботу в Люксембурге португалец может стать вторым в истории игроком, которому удалось достичь отметки 100 мячей в международных матчах.

От владеющего рекордом всех времен иранца Али Даеи Роналду отстает всего на 11 голов, притом, что только за осень 2019 года он отличился 10 раз.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные Игрок Сборная Годы Матчи Голы Ср. Али Даеи Иран 1993–2006 149 109 0.73 Криштиану Роналду Португалия 2003–н.в. 163 98 0.60 Ференц Пушкаш Венгрия, Испания 1945–1962 89 84 0.94 Кунисиге Камамото Япония 1964–1977 84 80 0.95 Годфри Читалу Замбия 1968–1980 111 79 0.71 Хусейн Саид Ирак 1977–1990 137 78 0.57 Пеле Бразилия 1957–1971 92 77 0.84 Шандор Кочиш Венгрия 1948–1956 68 75 1.10 Башар Абдулла Кувейт 1996–2007 133 75 0.56 Сунил Четри Индия 2005–н.в. 113 72 0.64

В списке европейских снайперов Роналду увеличил отрыв от легендарных Ференца Пушкаша и Шандора Кочиша, выступавших в середине прошлого века за сборную Венгрии.

Левандовски занимает в общем зачете восьмое место, а босниец Эдин Джеко делит десятую строчку с еще одним венгром Имре Шлоссером-Лакатошем.

Лучшие бомбардиры в истории европейских сборных Игрок Сборная Годы Матчи Голы Ср. Криштиану Роналду Португалия 2003–2019 163 98 0.60 Ференц Пушкаш Венгрия, Испания 1945–1962 89 84 0.94 Шандор Кочиш Венгрия 1948–1956 68 75 1.10 Мирослав Клозе Германия 2001–2014 137 71 0.52 Герд Мюллер ФРГ 1966–1974 62 68 1.10 Робби Кин Ирландия 1998–2016 146 68 0.47 Златан Ибрагимович Швеция 2001–2016 116 62 0.53 Роберт Левандовски Польша 2008–н.в. 110 60 0.55 Давид Вилья Испания 2005–2017 98 59 0.60 Имре Шлоссер-Лакатош Венгрия 1906–1927 68 58 0.85 Эдин Джеко Босния 2007–н.в. 105 58 0.55