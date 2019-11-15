Вы удивитесь, но уже сейчас можно предсказать, с кем мы сыграем на Евро-2020. Это почти точно Бельгия и Дания

Источник: AP 2019

Ближайший Евро-2020 беспрецедентен по масштабу: идея провести турнир в 12 странах, а также внедрение Лиги наций привели к сложнейшей схеме отбора и жеребьевки в истории. Все нюансы до сих пор неизвестны (их объявят после жеребьевки стыков по пути Лиги наций, она пройдет 22 ноября), но даже из текущих вводных можно определить круг главных соперников России по групповому этапу. Постараемся объяснить максимально понятно.

Рейтинг сборных не играет никакой роли при жеребьевке, распределение по корзинам будет проходить на основании результатов в отборе. Место — очки — разница — забитые голы — забитые голы в гостях — и так далее. 6 лучших из 10 победителей групп попадут в первую корзину, остальные 4 победителя группы + два лучших вторых места сформируют вторую корзину.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов | Источник: AP 2019

Лидеры групп (по состоянию на утро 15 ноября)

Украина — 19* (еще 1 игра)

Бельгия — 18 (еще 2 игры)

Италия — 18 (еще 2 игры)

Англия — 18 (еще 1 игра)

Испания — 17 (еще 1 игра)

Франция — 16 (еще 1 игра)

Нидерланды — 15 (еще 2 игры) или Германия — 15 (еще 2 игры)

Хорватия — 14 (еще 1 игра)

Польша — 13 (еще 2 игры)

Ирландия — 12 (еще 1 игра)

*Очки за вычетом матчей с последней командой группы. Они вычитаются только в группах с шестью командами.

Почти наверняка в шестерку лучших попадут: Италия, Бельгия, Испания, Англия, Нидерланды/Германия и Украина. Жирным выделены сборные, с которыми мы точно не сможем сыграть. Все, кроме Украины, — хозяева турнира и будут автоматически разведены с другими странами, чей город принимает турнир.

Италия — Рим, Испания — Бильбао, Англия — Лондон, Нидерланды — Амстердам/Германия — Мюнхен, Украина — политика.

Города-хозяева Евро–2020 | Источник: Матч ТВ

Соответственно, если мы не обыграем бельгийцев с разницей в два гола (но 3:1 не устроит, разница у них сильно лучше) и не вырвемся на первое место группы, то на Евро нам достанутся именно бельгийцы.

Есть небольшая вероятность, что в первую корзину попадет Франция, но нам от этого явно не станет легче — встанет выбор: Франция или Бельгия. Впрочем, это все-таки маловероятно. Чтобы попасть в первую корзину, Франции нужно обыграть Андорру и ждать, что Украина проиграет Сербии в гостях (накануне мучилась в Люксембурге). Именно проиграет. В таком случае у команд будет одинаковое количество очков, а разница у Франции окажется выше (сейчас — равенство +13).

Форвард сборной России Артем Дзюба | Источник: AP 2019

Чисто теоретически в первую корзину еще может прорваться Польша, потеснив Украину и опередив Францию, что создало бы для нас шанс на максимально комфортный вариант (в текущей ситуации), но это совсем невероятный сценарий. Чтобы вытеснить Украину и опередить Францию, Польше нужно:

Выиграть два оставшихся сложных матча против Словении (дома) и Израиля (в гостях)

Ждать поражения команды Андрея Шевченко в последнем туре против Сербии

В таком случае будет решать разница голов трех сборных: Украины, Польши и Франции. Сейчас: Польша +6 (считаем, отбрасывая матчи с последним местом группы), Украина +13, Франция +13. То есть полякам нужно выиграть матчи с сильными соперниками по 5:0, и этого все равно может не хватить, потому что Франция спокойно отгрузит Андорре (не последнему месту группы) 4−5.



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Если вы запутались, то промежуточный упрощенный вариант выглядит так: если Украина не проиграет Сербии в гостях, то нам точно достанется Бельгия. Если проиграет, то Бельгия или Франция (решит жеребьевка). Так что если в субботу команда Черчесова не грохнет Бельгию в Питере, то почти наверняка будет играть с ней же в группе Евро.

Капитан сборной Бельгии Эден Азар | Источник: Reuters

Второй соперник нашей сборной в группе — Дания. Нас объединят по географическому принципу как хозяев турнира. Ситуация датчан в группе проста — им нужно не проиграть в последнем туре Ирландии в гостях.

У датчан ноль поражений в отборе и очень крепкая сборная — Шмейхель из «Лестера», Эриксен из «Тоттенхэма», Шене из «Аякса», Поульсен из «Лейпцига», Дилейни из «Боруссии» Д, Кристиансен из «Челси» и другие игроки европейских клубов выше среднего. Поэтому даже давление ирландских трибун не должно помешать датчанам выйти напрямую.

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель | Источник: Reuters

Если датчане все-таки слетят в Ирландии, то перейдут в стыки, где также будут фаворитами. Предположительные соперники: Босния, Уэльс, Словакия.

Если Дания умудрится не попасть на Евро и через стыки, то на России это скажется скорее положительно. Мы точно проведем все три игры в Санкт-Петербурге (по текущим раскладам место игры Россия — Дания определит жеребьевка), но это еще не все бонусы. Наш хороший отбор позволил нам попасть во вторую корзину уже сейчас почти наверняка.

Таблица вторых мест групп (по состоянию на утро 15 ноября)

Россия — 18* (еще 1 игра)

Германия/Нидерланды — 15 (еще 2 игры)

Чехия — 15 (еще 1 игра)

Турция — 14 (еще 1 игра)

Португалия — 14 (еще 1 игра)

Австрия — 13 (еще 1 игра)

Дания — 12 (еще 2 игры)

Венгрия — 12 (еще 1 игра)

Финляндия — 12 (еще 1 игра)

Швеция — 9 (еще 2 игры).

*Очки за вычетом матчей с последней командой группы. Они вычитаются только в группах с шестью командами.

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Вы можете не ломать голову и не считать расклады, все просто: нас не обгонит никто, кроме Германии (или Нидерландов). По очкам могут сравняться чехи (если обыграют болгар в последнем туре), но у них слабая разница +3 против наших +14. То есть мы попадаем во вторую корзину вместе с Голландией (или Германией), а также победителями групп отбора Францией, Польшей, Хорватией и Швейцарией (или Ирландией).

Третью же корзину сформируют Португалия, Чехия, Турция, Австрия + Финляндия, но ее попадание в третью корзину зависит от итогов борьбы за путевку в парах Швеция/Румыния (играют сегодня на «Матч ТВ»), Венгрия/Словакия.

Но еще раз: эти корзины сформированы при условии, что Дания сенсационно не отберется на Евро. Если обойдется без неожиданностей, то нас будет интересовать только соперник по четвертой корзине.

При этом есть важный нюанс: если датчане не попадут на Евро напрямую, но пробьются через стыки, то попадут в четвертую корзину. Это будет означать, что мы сыграем с Бельгией, Данией и командой из крепкой третьей корзины (там будут Португалия, Турция и другие крепыши). Тогда наша группа станет почти группой смерти.

Игрок сборной России Денис Черышев | Источник: РИА "Новости"

Да, все это сложно переварить, поэтому давайте закрепим.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 16.11.2019, 20:00 Россия - Бельгия -

Расклад для России на Евро-2020

Если Украина не проиграет Сербии в гостях, то нам точно достанется Бельгия. Если проиграет, то Бельгия или Франция (решит жеребьевка).

Также мы сыграем со сборной Дании (тоже хозяйкой турнира), если она не проиграет в последнем туре Ирландии на ее поле. При таком раскладе где пройдет матч Россия — Дания в группе Евро, определит жеребьевка

Если же Дания все-таки проиграет Ирландии, то отправится в стыки, где будет фаворитом (предположительные соперники Босния, Уэльс, Словакия).

проиграет Ирландии, то отправится в стыки, где будет фаворитом (предположительные соперники Босния, Уэльс, Словакия). Если датчане попадут на ЧЕ через стыки, то в группу Бельгия — Россия — Дания добавится еще и крепкая сборная из третьей корзины: Португалия, Чехия, Турция, Австрия. Либо Финляндия, попадание которой в третью корзину зависит от итогов борьбы за путевку в парах Швеция/Румыния, Венгрия/Словакия

Если датчане провалятся в стыках, то мы гарантированно проведем все матчи в Санкт-Петербурге, а при жеребьевке будем во второй корзине