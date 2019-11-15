Вы удивитесь, но уже сейчас можно предсказать, с кем мы сыграем на Евро-2020. Это почти точно Бельгия и Дания
Расклады перед жеребьевкой Евро-2020. Да, они есть за два тура до конца отбора.
Расклады перед жеребьевкой Евро-2020. Да, они есть за два тура до конца отбора.
Ближайший Евро-2020 беспрецедентен по масштабу: идея провести турнир в 12 странах, а также внедрение Лиги наций привели к сложнейшей схеме отбора и жеребьевки в истории. Все нюансы до сих пор неизвестны (их объявят после жеребьевки стыков по пути Лиги наций, она пройдет 22 ноября), но даже из текущих вводных можно определить круг главных соперников России по групповому этапу. Постараемся объяснить максимально понятно.
Рейтинг сборных не играет никакой роли при жеребьевке, распределение по корзинам будет проходить на основании результатов в отборе. Место — очки — разница — забитые голы — забитые голы в гостях — и так далее. 6 лучших из 10 победителей групп попадут в первую корзину, остальные 4 победителя группы + два лучших вторых места сформируют вторую корзину.
*Очки за вычетом матчей с последней командой группы. Они вычитаются только в группах с шестью командами.
Почти наверняка в шестерку лучших попадут: Италия, Бельгия, Испания, Англия, Нидерланды/Германия и Украина. Жирным выделены сборные, с которыми мы точно не сможем сыграть. Все, кроме Украины, — хозяева турнира и будут автоматически разведены с другими странами, чей город принимает турнир.
Соответственно, если мы не обыграем бельгийцев с разницей в два гола (но 3:1 не устроит, разница у них сильно лучше) и не вырвемся на первое место группы, то на Евро нам достанутся именно бельгийцы.
Есть небольшая вероятность, что в первую корзину попадет Франция, но нам от этого явно не станет легче — встанет выбор: Франция или Бельгия. Впрочем, это
Чисто теоретически в первую корзину еще может прорваться Польша, потеснив Украину и опередив Францию, что создало бы для нас шанс на максимально комфортный вариант (в текущей ситуации), но это совсем невероятный сценарий. Чтобы вытеснить Украину и опередить Францию, Польше нужно:
Если вы запутались, то промежуточный упрощенный вариант выглядит так: если Украина не проиграет Сербии в гостях, то нам точно достанется Бельгия. Если проиграет, то Бельгия или Франция (решит жеребьевка). Так что если в субботу команда Черчесова не грохнет Бельгию в Питере, то почти наверняка будет играть с ней же в группе Евро.
Второй соперник нашей сборной в группе — Дания. Нас объединят по географическому принципу как хозяев турнира. Ситуация датчан в группе проста — им нужно не проиграть в последнем туре Ирландии в гостях.
У датчан ноль поражений в отборе и очень крепкая сборная — Шмейхель из «Лестера», Эриксен из «Тоттенхэма», Шене из «Аякса», Поульсен из «Лейпцига», Дилейни из «Боруссии» Д, Кристиансен из «Челси» и другие игроки европейских клубов выше среднего. Поэтому даже давление ирландских трибун не должно помешать датчанам выйти напрямую.
Если датчане
Если Дания умудрится не попасть на Евро и через стыки, то на России это скажется скорее положительно. Мы точно проведем все три игры в
*Очки за вычетом матчей с последней командой группы. Они вычитаются только в группах с шестью командами.
Вы можете не ломать голову и не считать расклады, все просто: нас не обгонит никто, кроме Германии (или Нидерландов). По очкам могут сравняться чехи (если обыграют болгар в последнем туре), но у них слабая разница +3 против наших +14. То есть мы попадаем во вторую корзину вместе с Голландией (или Германией), а также победителями групп отбора Францией, Польшей, Хорватией и Швейцарией (или Ирландией).
Третью же корзину сформируют Португалия, Чехия, Турция, Австрия + Финляндия, но ее попадание в третью корзину зависит от итогов борьбы за путевку в парах Швеция/Румыния (играют сегодня на «Матч ТВ»), Венгрия/Словакия.
Но еще раз: эти корзины сформированы при условии, что Дания сенсационно не отберется на Евро. Если обойдется без неожиданностей, то нас будет интересовать только соперник по четвертой корзине.
При этом есть важный нюанс: если датчане не попадут на Евро напрямую, но пробьются через стыки, то попадут в четвертую корзину. Это будет означать, что мы сыграем с Бельгией, Данией и командой из крепкой третьей корзины (там будут Португалия, Турция и другие крепыши). Тогда наша группа станет почти группой смерти.
Да, все это сложно переварить, поэтому давайте закрепим.
Егор Кузнец