Головин не сыграет с Бельгией

Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Накануне хавбек пропустил тренировку, однако сегодня занимался в общей группе.

— Сбор прошел так, как планировали. Все что нужно было сделано. Головин и в Сочи вышел одну тренировку и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.