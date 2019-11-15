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14:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин не сыграет с Бельгией

Полузащитник сборной России Александр Головин не примет участия в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 16.11.2019, 20:00

Россия-Бельгия-

Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Накануне хавбек пропустил тренировку, однако сегодня занимался в общей группе.

— Сбор прошел так, как планировали. Все что нужно было сделано. Головин и в Сочи вышел одну тренировку и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.

Матч Россия — Бельгия состоится в субботу, 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020.

Россия — Бельгия. Прогноз на матч
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14:12 (мск)© Ньюстюб
Россия
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