Головин не сыграет с Бельгией
Полузащитник сборной России Александр Головин не примет участия в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Полузащитник сборной России Александр Головин не примет участия в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Об этом на
— Сбор прошел так, как планировали. Все что нужно было сделано. Головин и в Сочи вышел одну тренировку и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.
Матч Россия — Бельгия состоится в субботу, 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020.