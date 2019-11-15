Артем Дзюба: Безумно расстраивает, что не будет Черышева и Головина

Источник: Спорт-Экспресс

— Болезни, конечно, поднакопились. Усталость тоже. Но это ни в коем случае не оправдание. Сборной мы подпитываемся, здесь особенная энергетика. А по поводу болячек, сами знаете, у нас в чемпионате иногда идет сражение. Так что это нормально. Никаких отмазок не будет, — отметил Дзюба.

— У вас много голов за национальную команду, особенно в последний год. Почему вы стали так много забивать?

— Вы не подкалываете? Много забиваю относительно каких сборных? Для сборной России — неплохо. Это заслуга хорошего коллектива и доверия Станислава Саламовича. В команде потрясающая атмосфера, поддерживаем ее после чемпионата мира. Приезжаю в сборную с удовольствием, поэтому и забиваю. Но не только я, но и остальные ребята.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 16.11.2019, 20:00 Россия - Бельгия -

— Что скажите о крыше на стадионе? Насколько под ней комфортно?

— Кто-то из ребят жаловался на крышу. Но нам хорошо, мы привыкли. Лучше играть под крышей, довольно прохладно. Погода не будет мешать, хочется, чтобы было больше футбола.



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— С кем вам удобнее играть в отсутствие Головина — Миранчуком или Бакаевым?

— Меня безумно расстраивает, что Черышева и Головина не будет. Обидно, что и со Швецией в прошлом году играло мало футболистов. Но также искренне верю, что другие смогут себя проявить. Мне все равно с кем играть, главное выполнить задачу, а на поле выполнять требования. В сборной России надо заслужить играть. Все, кто вызваны — достойны. И Станислав Саламович решает, кому играть.

— Создается ощущение, что Азар после перехода в «Реал» сбавил. Это поможет сборной?

— Про Криштиану Роналду тоже говорят, что он никакой, а потом приезжает и забивает три мяча. Азар хорошо играет за «Реал», обостряет, забивает. В сборной Бельгии он звезда. Здесь он чувствует себя комфортнее. Это лидер команды, капитан. Опасен, как и всегда. Тем более он сам сказал, что у них цель выиграть десять игр из десяти.

— Кого еще можете выделить в составе бельгийцев?