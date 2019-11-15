«Это очень сильные футболисты». Тренер худшей сборной мира назвал лидеров Казахстана

«Думаю, мы хорошо играли против Казахстана в первом тайме матча в Нур-Султане. Тогда, понятное дело, мы были уставшими. Сейчас же ситуация немного другая. Будем стараться играть в свою игру, даже несмотря на плохую погоду. В первую очередь, надо сосредоточиться на обороне, чтобы не пропустить большое количество голов. Завтра планируем заявить 23 игрока на матч. Есть травмированные, к сожалению. Да, выиграть завтра будет сложно, но главная наша задача — показать хорошую игру.

Опасаюсь за физические кондиции своих игроков. Этим может воспользоваться сборная Казахстана. У нас были такие игры, когда соперники ставили задачу — забить в конце матча. Правда, так не всегда в итоге происходит. Надеюсь, завтра ошибок мы не допустим.

В составе соперника могу выделить Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата. Это очень сильные футболисты, — сказал Варрелла.

Матч Сан-Марино — Казахстан пройдет завтра, 16 ноября, и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. В рейтинге ФИФА санмаринцы делят последнее, 209-е, место с Ангилией — британской заморской территорией в Карибском бассейне.