«Это очень сильные футболисты». Тренер худшей сборной мира назвал лидеров Казахстана
Главный тренер сборной
Главный тренер сборной
«Думаю, мы хорошо играли против Казахстана в первом тайме матча в
Опасаюсь за физические кондиции своих игроков. Этим может воспользоваться сборная Казахстана. У нас были такие игры, когда соперники ставили задачу — забить в конце матча. Правда, так не всегда в итоге происходит. Надеюсь, завтра ошибок мы не допустим.
В составе соперника могу выделить Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата. Это очень сильные футболисты, — сказал Варрелла.
Матч
После восьми туров в группе I досрочно на Евро-2020 вышли Бельгия (24 очка) и Россия (21). Третье место занимает Кипр (10), далее идут Шотландия (9) и Казахстан (7), а замыкает таблицу