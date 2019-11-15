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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Рад, что оба форварда восстановились». Билек — о задаче сборной Казахстана, факторе недооценки и уровне Сан-Марино

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек не стал никого выделять в составе Сан-Марино перед матчем отборочного цикла Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Готовимся к игре в рабочем режиме. Произвели одну замену — вызвали Мирошниченко. Нужно побеждать. Стоит такая задача. В первой игре против Сан-Марино мы забили лишь в конце первого тайма. Это говорит об определенном уровне соперника. Ни о какой недооценке не может быть и речи. В составе хозяев есть ряд техничных футболистов.

Тренер Сан-Марино выделил Исламхана и Куата? Я же никого выделять не стану в их составе. От любого игрока можно ожидать опасности.

Кто выйдет в нападении? У нас есть два чистых форварда — Аймбетов и Щеткин, которые подменяли друг друга по ходу отборочного цикла. Рад, что оба восстановились после травм и могут помочь нам в поединках против Сан-Марино и Шотландии. Завтра решу, кто из них выйдет в основном составе, — сказал Билек.

Матч девятого тура группы I Сан-Марино — Казахстан пройдет завтра, 16 ноября, и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Через три дня после этого команда Билека завершит цикл игрой с Шотландией в Глазго.

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