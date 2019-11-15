«Рад, что оба форварда восстановились». Билек — о задаче сборной Казахстана, факторе недооценки и уровне Сан-Марино
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек не стал никого выделять в составе
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек не стал никого выделять в составе
«Готовимся к игре в рабочем режиме. Произвели одну замену — вызвали Мирошниченко. Нужно побеждать. Стоит такая задача. В первой игре против
Тренер
Кто выйдет в нападении? У нас есть два чистых форварда — Аймбетов и Щеткин, которые подменяли друг друга по ходу отборочного цикла. Рад, что оба восстановились после травм и могут помочь нам в поединках против
Матч девятого тура группы I