Мартинес: Сборная России по футболу прибавила по ходу отборочного турнира ЧЕ-2020

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча между сборными России и Бельгии состоится в субботу в Санкт-Петербурге, начало — 20:00 мск. В матче первого тура отборочного турнира в марте 2019 года бельгийская команда в Брюсселе переиграла россиян со счетом 3:1.

«Завтра для нас игра сродни финальной, как и для России. Сборная России прибавляет по ходу турнира, команда растет. Нам завтра предстоит очень серьезный тест, мы будем играть при полном стадионе, который будет поддерживать россиян», — отметил Мартинес.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 16.11.2019, 20:00 Россия - Бельгия -

Сборная Бельгии уже играла на стадионе в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира 2018 года, в полуфинале бельгийцы уступили французам (0:1), а в матче за третье место переиграла англичан (2:0). «Это место навевает воспоминания. Зайдя на стадион, мы вспомнили чемпионат мира, каких вершин мы тут добились. Но у нас еще есть нерешенные задачи, надеюсь, что завтра мы сможем победить», — сказал Мартинес.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук