Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Уругвай
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Финляндия
Лихтенштейн
10
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Армения
Греция
01
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Норвегия
Фарерские острова
20
Футбол. Сборные
перерыв
Бразилия
Аргентина
01
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Швейцария
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Дания
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Румыния
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Италия
Футбол. Сборные
16.11
Перу
Колумбия
Все события
Фоторепортажи
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
12Представлена новая форма сборной России
20:07 (мск), источник: ТАСС

Мартинес: Сборная России по футболу прибавила по ходу отборочного турнира ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибавляет от матча к матчу в течение отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча между сборными России и Бельгии состоится в субботу в Санкт-Петербурге, начало — 20:00 мск. В матче первого тура отборочного турнира в марте 2019 года бельгийская команда в Брюсселе переиграла россиян со счетом 3:1.

«Завтра для нас игра сродни финальной, как и для России. Сборная России прибавляет по ходу турнира, команда растет. Нам завтра предстоит очень серьезный тест, мы будем играть при полном стадионе, который будет поддерживать россиян», — отметил Мартинес.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 16.11.2019, 20:00

Россия-Бельгия-

Сборная Бельгии уже играла на стадионе в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира 2018 года, в полуфинале бельгийцы уступили французам (0:1), а в матче за третье место переиграла англичан (2:0). «Это место навевает воспоминания. Зайдя на стадион, мы вспомнили чемпионат мира, каких вершин мы тут добились. Но у нас еще есть нерешенные задачи, надеюсь, что завтра мы сможем победить», — сказал Мартинес.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).


Нажмите,
чтобы включить звук

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Дзюба: Безумно расстраивает, что не будет Черышева и Головина
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Главой судейского комитета РФС стал крупный бизнесмен
Российские футболисты победили в отборочном матче молодежного ЧЕ
Черчесов прокомментировал слухи о стремлении вернуть Акинфеева
Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь