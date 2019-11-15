Мартинес: Сборная России по футболу прибавила по ходу отборочного турнира ЧЕ-2020

Встреча между сборными России и Бельгии состоится в субботу в
«Завтра для нас игра сродни финальной, как и для России. Сборная России прибавляет по ходу турнира, команда растет. Нам завтра предстоит очень серьезный тест, мы будем играть при полном стадионе, который будет поддерживать россиян», — отметил Мартинес.
Сборная Бельгии уже играла на стадионе в
После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах —