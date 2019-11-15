Российские футболисты победили латвийцев в отборочном матче молодежного ЧЕ-2021

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Игорь Дивеев (9-я минута) и Наиль Умяров (65). На 28-й минуте встречи красную карточку получил защитник гостей Иво Минкевичс.

Для Умярова этот гол стал дебютным в составе молодежной сборной. Дивеев отличился во второй раз, 6 сентября он забил победный мяч в домашнем матче против команды Сербии (1:0).

Встреча прошла на «Ростов-Арене», на которой были сыграны четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. Этот матч стал третьим для молодежной сборной России на стадионах, принимавших матчи ЧМ-2018. Ранее команда победила сербов на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и сыграла вничью со сборной Польши (2:2) на «Екатеринбург-Арене».

Российская команда занимает первое место в группе 5, набрав 11 очков в пяти матчах. Второй идет сборная Польши (10 очков), которая играет в параллельной встрече с болгарами. Третью строчку занимает команда Болгарии (5), четвертую — Сербии (4), пятую — Эстонии (3), шестую — Латвии (2).