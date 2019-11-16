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15 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Босния и Герцеговина — Италия: стартовые составы команд

В отборочном матче Евро-2021 сборная Боснии и Герцеговины примет команду Италии. Стали известны стартовые составы команд.

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Источник: AP 2019

Босния и Герцеговина: Шехич, Бичакчич, Квржич, Колашинац, Ковачевич, Цимирот, Пьянич, Бешич, Крунич, Вишча, Джеко.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон, Барелла, Жоржинью, Тонали, Бернардески, Инсинье, Белотти.

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